Обвиняемый в убийстве аспирантки доцент СПбГУ Соколов признан вменяемым

Соколову 63 года. Утром 9 ноября его обнаружили в воде у набережной реки Мойки с рюкзаком, в котором были отрезанные женские руки. Позже фрагменты тела человека нашли в его квартире. Жертвой историка стала его бывшая студентка Ещенко, которой было 24 года. С ней Соколов писал совместные научные работы и состоял в близких отношениях. По предварительным данным, Соколов застрелил Ещенко из обреза малокалиберной винтовки 7 ноября во время ссоры. Ему предъявлено обвинение в убийстве (ч.1 ст.105 УК РФ).