Обвиняемый в убийстве аспирантки доцент СПбГУ Соколов признан вменяемым
Историк Олег Соколов, признавшийся в убийстве аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, признан вменяемым. К такому выводу пришли эксперты Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского, обследовавшие Соколова, пишет «Фонтанка». Адвокат матери убитой подтвердил изданию эту информацию.
«Хроническим и временным психическим расстройством, слабоумием и иным болезненным состоянием психики в период преступления не страдал и в настоящее время не страдает», — цитирует издание результаты экспертизы. По мнению экспертов, в период убийства историку не испытывал сильное душевное волнение, якобы вызванное оскорбительным поведением аспирантки.
Соколову 63 года. Утром 9 ноября его обнаружили в воде у набережной реки Мойки с рюкзаком, в котором были отрезанные женские руки. Позже фрагменты тела человека нашли в его квартире. Жертвой историка стала его бывшая студентка Ещенко, которой было 24 года. С ней Соколов писал совместные научные работы и состоял в близких отношениях. По предварительным данным, Соколов застрелил Ещенко из обреза малокалиберной винтовки 7 ноября во время ссоры. Ему предъявлено обвинение в убийстве (ч.1 ст.105 УК РФ).