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Суд приговорил экс-главу Серпуховского района Шестуна к 15 годам колонии

Защита будет обжаловать приговор
Илья Лакстыгал
Гавриил Григоров / ТАСС

Подольский суд Московской области приговорил экс-главу Серпуховского района Александра Шестуна к 15 годам колонии строгого режима за получение взяток, мошенничество и отмывание денежных средств, передает ТАСС.

«Путем частичного сложения наказаний окончательно назначить ему 15 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — заявили в суде. Кроме того, Шестуна обязали выплатить штраф в размере 49 млн руб.с лишением права занимать руководящие должности в течение трех лет.

Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск администрации Серпуховского района к Шестуну на сумму 64,5 млн руб. В рамках его исполнения на имущество экс-главы Серпуховского района наложен арест.

Экс-главу Серпуховского района признали виновным в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), отмывании денежных средств (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ) и незаконном участии в предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ). Прокуратура просила для Шестуна 20 лет лишения свободы, требовала наложить штраф в 50 млн руб., а также взыскать с него 64 млн руб.

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Шестуна арестовали в 2018 г., суд над ним начался в марте 2020 г. По версии следствия, занимая должность главы Серпуховского района с 2003 по 2018 г., Шестун создал и руководил через доверенных лиц деятельностью 43 коммерческих организаций. Этот доход бывший чиновник использовал для приобретения по заниженным ценам 850 муниципальных земельных участков общей стоимостью более 1 млрд руб., в том числе 780 земельных участков в Серпуховском районе.

Проведя ряд сделок через аффилированные организации, преступники легализовали земельные участки, считают в следователи.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных