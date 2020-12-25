Суд приговорил экс-главу Серпуховского района Шестуна к 15 годам колонии

Суд приговорил экс-главу Серпуховского района Шестуна к 15 годам колонииЗащита будет обжаловать приговор
Подольский суд Московской области приговорил экс-главу Серпуховского района Александра Шестуна к 15 годам колонии строгого режима за получение взяток, мошенничество и отмывание денежных средств, передает ТАСС.
«Путем частичного сложения наказаний окончательно назначить ему 15 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — заявили в суде. Кроме того, Шестуна обязали выплатить штраф в размере 49 млн руб.с лишением права занимать руководящие должности в течение трех лет.
Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск администрации Серпуховского района к Шестуну на сумму 64,5 млн руб. В рамках его исполнения на имущество экс-главы Серпуховского района наложен арест.
Экс-главу Серпуховского района признали виновным в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), отмывании денежных средств (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ) и незаконном участии в предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ). Прокуратура просила для Шестуна 20 лет лишения свободы, требовала наложить штраф в 50 млн руб., а также взыскать с него 64 млн руб.
Шестуна арестовали в 2018 г., суд над ним начался в марте 2020 г. По версии следствия, занимая должность главы Серпуховского района с 2003 по 2018 г., Шестун создал и руководил через доверенных лиц деятельностью 43 коммерческих организаций. Этот доход бывший чиновник использовал для приобретения по заниженным ценам 850 муниципальных земельных участков общей стоимостью более 1 млрд руб., в том числе 780 земельных участков в Серпуховском районе.
Проведя ряд сделок через аффилированные организации, преступники легализовали земельные участки, считают в следователи.