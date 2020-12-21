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Экс-главу Серпуховского района Шестуна признали виновным в коррупции

Ведомости

Подольский городской суд Московской области признал бывшего главу Серпуховского района Александра Шестуна виновным в получении взяток в особо крупном размере, передает «РИА Новости».

«Суд установил: Шестун совершил получение должностным лицом взятки в особо крупном размере», — заявила судья Татьяна Юферова. Чтение приговора продолжается.

Кроме этого преступления Шестуну вменяют мошенничество в особо крупном размере, отмывание денежных средств и незаконное участие в предпринимательской деятельности. Прокуратура ранее запросила 20 лет колонии для экс-главы Серпуховского района.

Шестуна арестовали в 2018 г., суд над ним начался в марте 2020 г. По версии следствия, занимая должность главы Серпуховского района с 2003 по 2018 г., Шестун создал и руководил через доверенных лиц деятельностью 43 коммерческих организаций. Этот доход бывший чиновник использовал для приобретения по заниженным ценам 850 муниципальных земельных участков общей стоимостью более 1 млрд руб., в том числе 780 земельных участков в Серпуховском районе.

Проведя ряд сделок через аффилированные организации, преступники легализовали земельные участки, считают в Следственном комитете.

Ранее по теме: Обвинение запросило 20 лет колонии для экс-главы Серпуховского района Подмосковья

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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