Экс-главу Серпуховского района Шестуна признали виновным в коррупции

Шестуна арестовали в 2018 г., суд над ним начался в марте 2020 г. По версии следствия, занимая должность главы Серпуховского района с 2003 по 2018 г., Шестун создал и руководил через доверенных лиц деятельностью 43 коммерческих организаций. Этот доход бывший чиновник использовал для приобретения по заниженным ценам 850 муниципальных земельных участков общей стоимостью более 1 млрд руб., в том числе 780 земельных участков в Серпуховском районе.