Экс-главу Серпуховского района Шестуна признали виновным в коррупции
Подольский городской суд Московской области признал бывшего главу Серпуховского района Александра Шестуна виновным в получении взяток в особо крупном размере, передает «РИА Новости».
«Суд установил: Шестун совершил получение должностным лицом взятки в особо крупном размере», — заявила судья Татьяна Юферова. Чтение приговора продолжается.
Кроме этого преступления Шестуну вменяют мошенничество в особо крупном размере, отмывание денежных средств и незаконное участие в предпринимательской деятельности. Прокуратура ранее запросила 20 лет колонии для экс-главы Серпуховского района.
Шестуна арестовали в 2018 г., суд над ним начался в марте 2020 г. По версии следствия, занимая должность главы Серпуховского района с 2003 по 2018 г., Шестун создал и руководил через доверенных лиц деятельностью 43 коммерческих организаций. Этот доход бывший чиновник использовал для приобретения по заниженным ценам 850 муниципальных земельных участков общей стоимостью более 1 млрд руб., в том числе 780 земельных участков в Серпуховском районе.
Проведя ряд сделок через аффилированные организации, преступники легализовали земельные участки, считают в Следственном комитете.