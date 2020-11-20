Обвинение запросило 20 лет колонии для экс-главы Серпуховского района Подмосковья
Прокуратура запросила 20 лет колонии для экс-главы Серпуховского района Московской области Александра Шестуна, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на супругу бывшего чиновника Юлию.
«Прокурор попросил приговорить его к двадцати годам колонии строгого режима со штрафом в размере 50 миллионов рублей», — сказала Юлия Шестун. Бывший чиновник вину не признает и связывает свое уголовное преследование с намерением переизбраться главой Серпуховского района.
Суд над Шестуном начался в середине марта 2020 г. Следствие считает, что, занимая должность главы Серпуховского района с 2003 по 2018 г., он создал и руководил через доверенных лиц деятельностью 43 коммерческих организаций. Получаемые от этого доходы он якобы использовал для приобретения по заниженным ценам муниципальных 850 земельных участков общей стоимостью более 1 млрд руб., в том числе 780 земельных участков в Серпуховском районе. Проведя ряд сделок через аффилированные организации, преступники легализовали земельные участки, считают в Следственном комитете.
В апреле 2019 г. суд изъял у Шестуна и аффилированных с ним компаний имущество на 10 млрд руб. в пользу государства. Генпрокуратура утверждала, что оно было куплено на фиктивных аукционах либо на доходы, полученные от коррупционной деятельности. Шестуна арестовали в июне 2018 г.