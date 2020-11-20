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Обвинение запросило 20 лет колонии для экс-главы Серпуховского района Подмосковья

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Прокуратура запросила 20 лет колонии для экс-главы Серпуховского района Московской области Александра Шестуна, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на супругу бывшего чиновника Юлию.

«Прокурор попросил приговорить его к двадцати годам колонии строгого режима со штрафом в размере 50 миллионов рублей», — сказала Юлия Шестун. Бывший чиновник вину не признает и связывает свое уголовное преследование с намерением переизбраться главой Серпуховского района.

Суд над Шестуном начался в середине марта 2020 г. Следствие считает, что, занимая должность главы Серпуховского района с 2003 по 2018 г., он создал и руководил через доверенных лиц деятельностью 43 коммерческих организаций. Получаемые от этого доходы он якобы использовал для приобретения по заниженным ценам муниципальных 850 земельных участков общей стоимостью более 1 млрд руб., в том числе 780 земельных участков в Серпуховском районе. Проведя ряд сделок через аффилированные организации, преступники легализовали земельные участки, считают в Следственном комитете.

В апреле 2019 г. суд изъял у Шестуна и аффилированных с ним компаний имущество на 10 млрд руб. в пользу государства. Генпрокуратура утверждала, что оно было куплено на фиктивных аукционах либо на доходы, полученные от коррупционной деятельности. Шестуна арестовали в июне 2018 г.

Ранее по теме: Начался суд над бывшим главой Серпуховского района

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных