Обвинение запросило 20 лет колонии для экс-главы Серпуховского района Подмосковья

Суд над Шестуном начался в середине марта 2020 г. Следствие считает, что, занимая должность главы Серпуховского района с 2003 по 2018 г., он создал и руководил через доверенных лиц деятельностью 43 коммерческих организаций. Получаемые от этого доходы он якобы использовал для приобретения по заниженным ценам муниципальных 850 земельных участков общей стоимостью более 1 млрд руб., в том числе 780 земельных участков в Серпуховском районе. Проведя ряд сделок через аффилированные организации, преступники легализовали земельные участки, считают в Следственном комитете.