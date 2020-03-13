Начался суд над бывшим главой Серпуховского района

Подольский городской суд в четверг начал рассматривать по существу дело экс-главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна. Его обвиняют в мошенничестве, получении взятки и незаконном участии в предпринимательской деятельности. Представителям прокуратуры потребовалось несколько часов на то, чтобы зачитать обвинительное заключение. Оно свелось в основном к перечислению нескольких десятков предприятий, зарегистрированных на партнеров и знакомых Шестуна, – по версии следствия, их работой тот продолжал управлять и после избрания на должность главы района в 2003 г., оказывая им всяческое содействие. Этим предприятиям предоставлялись на льготных условиях земельные участки, создавались благоприятные условия для работы, они обеспечивались муниципальными заказами. Только оглашение перечня муниципальных контрактов заняло более часа. В нем оказались контракты на предоставление охранных услуг, ремонт школ и садиков, электроснабжение и остекление муниципальных учреждений, туристические поездки, установка забора в детском саду «Колобок» и даже услуги по установке ледяной беседки для праздника «Широкая Масленица». Один из центральных сюжетов – предоставление компании ООО «Центр» участков площадью 10 га в аренду под строительство торгового центра. После того как на этих участках были построены четыре домика для сторожей, арендатор выкупил участки по цене, значительно более низкой, чем их кадастровая стоимость. Также Шестуну инкриминируют получение взятки – гособвинение утверждает, что на протяжении шести лет директор муниципального казенного учреждения «Департамент по обеспечению деятельности учреждений здравоохранения, физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики» Татьяна Гришина регулярно передавала Шестуну суммы в размере от 100 000 до 450 000 руб., а также обеспечила приобретение спортивного оборудования для спорткомплекса «Медвежья берлога».