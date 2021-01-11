В России за сутки выявили 23 315 новых случаев коронавируса

По данным Университета Джонса Хопкинса на 11 января, в мире зарегистрировано около 90,3 млн случаев заражения коронавирусом и более 1,9 млн смертей от него. Россия занимает четвертое место в мире по заболеваемости коронавирусом. На первом месте в мире США — 22,4 млн случаев, на втором месте Индия — около 10,5 млн случаев, на третьем месте Бразилия — 8,1 млн.