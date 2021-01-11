В России за сутки выявили 23 315 новых случаев коронавируса

В России за сутки выявили 23 315 новых случаев коронавирусаУмерли за сутки 436 заболевших
В России за последние сутки коронавирус выявили у 23 315 человек, следует из статистики оперштаба на 11 января. Скончались 436 заболевших.
За весь период в России выявили 3,4 млн случаев заражения коронавирусной инфекцией. 2,8 млн пациентов выздоровели, более 62 тыс. — скончались.
10 января оперштаб сообщил о 22 851 новом случае болезни.
В Москве за сутки выявили 4646 случаев заражения. За весь период в городе зарегистрировали 862 тыс. заболевших, из них более 148 тыс. продолжают лечение. Около 702 тыс. пациентов вылечились от коронавируса в Москве, более 12 тыс. умерли.
В топ-5 регионов по суточному приросту заболеваемости вошли также Санкт-Петербург — 3004 случая, Московская область — 1315, Нижегородская область — 474, Воронежская область — 392 случая коронавируса.
В топ-3 регионов по заболеваемости, кроме Москвы, вошли Санкт-Петербург — 279 тыс. случаев заражения — и Московская область — около 170 тыс.
По данным Университета Джонса Хопкинса на 11 января, в мире зарегистрировано около 90,3 млн случаев заражения коронавирусом и более 1,9 млн смертей от него. Россия занимает четвертое место в мире по заболеваемости коронавирусом. На первом месте в мире США — 22,4 млн случаев, на втором месте Индия — около 10,5 млн случаев, на третьем месте Бразилия — 8,1 млн.