В России за сутки выявили 24 763 новых случая коронавируса

В России за сутки выявили 24 763 новых случая коронавирусаУмерли 570 заболевших
В России за последние сутки коронавирус выявили у 24 763 человек, следует из статистики оперштаба на 14 января. Скончались 570 заболевших. За весь период в России выявили почти 3,5 млн случаев заражения, из них около 2,9 млн пациентов выздоровели, почти 64 000 — скончались от вируса.
13 января оперштаб сообщал о 22 850 случаях заражения коронавирусом.
В Москве за сутки зарегистрировали 5893 случая заражения. За весь период в городе выявили 877 тыс. заболевших, около 143 тыс. продолжают лечение. Более 722 тыс. человек выздоровели, более 12 тыс. — погибли.
В топ-5 регионов по суточному приросту заболеваемости также вошли Санкт-Петербург — 3041 случай заражения, Московская область — 1263, Нижегородская область — 476 случаев, Воронежская область — 393 случая.
В топ-3 регионов по заболеваемости коронавирусом, кроме Москвы, вошли также Санкт-Петербург — около 288 тыс. заболевших, и Московская область - 173 тыс. случаев.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире зарегистрировано 92,3 млн случаев заражения коронавирусом и около 2 млн смертей от него. Россия занимает четвертое место по заболеваемости коронавирусом в мире. Первое место занимают США — более 23 млн случаев, на втором месте Индия — почти 10,5 млн, на третьем месте Бразилия — более 8,2 млн.