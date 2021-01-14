В России за сутки выявили 24 763 новых случая коронавируса

В России за последние сутки коронавирус выявили у 24 763 человек, следует из статистики оперштаба на 14 января. Скончались 570 заболевших. За весь период в России выявили почти 3,5 млн случаев заражения, из них около 2,9 млн пациентов выздоровели, почти 64 000 — скончались от вируса.