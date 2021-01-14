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В России за сутки выявили 24 763 новых случая коронавируса

Умерли 570 заболевших
Дарья Савенкова
АГН Москва

В России за последние сутки коронавирус выявили у 24 763 человек, следует из статистики оперштаба на 14 января. Скончались 570 заболевших. За весь период в России выявили почти 3,5 млн случаев заражения, из них около 2,9 млн пациентов выздоровели, почти 64 000 — скончались от вируса.

13 января оперштаб сообщал о 22 850 случаях заражения коронавирусом.

В Москве за сутки зарегистрировали 5893 случая заражения. За весь период в городе выявили 877 тыс. заболевших, около 143 тыс. продолжают лечение. Более 722 тыс. человек выздоровели, более 12 тыс. — погибли.

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В топ-5 регионов по суточному приросту заболеваемости также вошли Санкт-Петербург — 3041 случай заражения, Московская область — 1263, Нижегородская область — 476 случаев, Воронежская область — 393 случая.

В топ-3 регионов по заболеваемости коронавирусом, кроме Москвы, вошли также Санкт-Петербург — около 288 тыс. заболевших, и Московская область - 173 тыс. случаев.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире зарегистрировано 92,3 млн случаев заражения коронавирусом и около 2 млн смертей от него. Россия занимает четвертое место по заболеваемости коронавирусом в мире. Первое место занимают США — более 23 млн случаев, на втором месте Индия — почти 10,5 млн, на третьем месте Бразилия — более 8,2 млн. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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