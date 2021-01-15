В России за сутки выявили 24 715 случаев коронавируса

В России за сутки выявили 24 715 случаев коронавирусаУмерло 555 заболевших
В России за последние сутки коронавирус выявили у 24 715 человек, следует из статистики оперштаба на 15 января. Скончались 555 заболевших. За весь период в России выявили почти 3,5 млн случаев заражения, из них около 2,9 млн пациентов выздоровели, более 64 тыс. — скончались от вируса.
14 января оперштаб сообщал о 24 763 новых случаях заражения за сутки.
В Москве за сутки выявили 5534 случая заражения. За весь период в городе зарегистрировали почти 883 тыс. заболевших, более 141 тыс. из них продолжают лечение. 729 тыс. выздоровели, более 12 тыс. — погибли.
В топ-5 регионов по суточному приросту заболеваемости также вошли Санкт-Петербург — 3094 случая заражения, Московская область — 1361, Нижегородская область — 483, Ростовская область — 398.
В топ-3 регионов по заболеваемости коронавирусом, кроме Москвы, вошли Санкт-Петербург — около 291 тыс. случаев заражения — и Московская область — более 174 тыс. случаев.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире зарегистрировано более 93,1 млн случаев заражения коронавирусом и почти 2 млн смертей от него. Россия занимает четвертое место по заболеваемости COVID-19 в мире. Первое место занимают США — 23,3 млн случаев заражения, на втором месте Индия — 10,5 млн случаев, на третьем месте Бразилия — 8,3 млн.