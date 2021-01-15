В России за сутки выявили 24 715 случаев коронавируса

В России за последние сутки коронавирус выявили у 24 715 человек, следует из статистики оперштаба на 15 января. Скончались 555 заболевших. За весь период в России выявили почти 3,5 млн случаев заражения, из них около 2,9 млн пациентов выздоровели, более 64 тыс. — скончались от вируса.