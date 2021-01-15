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В России за сутки выявили 24 715 случаев коронавируса

Умерло 555 заболевших
Дарья Савенкова
АГН Москва

В России за последние сутки коронавирус выявили у 24 715 человек, следует из статистики оперштаба на 15 января. Скончались 555 заболевших. За весь период в России выявили почти 3,5 млн случаев заражения, из них около 2,9 млн пациентов выздоровели, более 64 тыс. — скончались от вируса.

14 января оперштаб сообщал о 24 763 новых случаях заражения за сутки. 

В Москве за сутки выявили 5534 случая заражения. За весь период в городе зарегистрировали почти 883 тыс. заболевших, более 141 тыс. из них продолжают лечение. 729 тыс. выздоровели, более 12 тыс. — погибли.

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В топ-5 регионов по суточному приросту заболеваемости также вошли Санкт-Петербург — 3094 случая заражения, Московская область — 1361, Нижегородская область — 483, Ростовская область — 398. 

В топ-3 регионов по заболеваемости коронавирусом, кроме Москвы, вошли Санкт-Петербург — около 291 тыс. случаев заражения — и Московская область — более 174 тыс. случаев.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире зарегистрировано более 93,1 млн случаев заражения коронавирусом и почти 2 млн смертей от него. Россия занимает четвертое место по заболеваемости COVID-19 в мире. Первое место занимают США — 23,3 млн случаев заражения, на втором месте Индия — 10,5 млн случаев, на третьем месте Бразилия —  8,3 млн.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных