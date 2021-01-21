В России за сутки коронавирус выявили у 21 887 человек

В России за сутки коронавирус выявили у 21 887 человекУмерли 612 пациентов с COVID-19
В России за сутки коронавирус обнаружили у 21 887 человек, следует из обновленной статистики оперштаба на 21 января. Показатель находится ниже 22 000 уже третий день подряд. Общее число заболевших COVID-19 граждан достигло 3 655 839.
Умерли за сутки 612 пациентов с коронавирусом. Это максимальное значение с 24 декабря 2020 г. После этого показатель не превышал 600. В общем за пандемию скончались 67 832 пациента с подтвержденным COVID-19.
Выздоровели за сутки 26 902 человека с коронавирусом. В целом за все время после инфицирования вылечились 3 054 218 жителей страны. 533 789 россиян болеют COVID-19 в настоящий момент.
Вчера коронавирус был обнаружен у 21 152 граждан. Умерли 597 человек.
Москва вновь стала лидером среди регионов России по суточному приросту граждан с коронавирусом — 3458 новых случаев. До этого ее несколько дней опережал Санкт-Петербург. Теперь он опять на втором месте, там COVID-19 выявили у 3112 человек. В топ-5 попали также Подмосковье (+1092), Нижегородская (+493) и Свердловская области (+392).
Эти же регионы опережают остальные по общему числу граждан с подтвержденным коронавирусом. В Москве и Санкт-Петербурге таковых 904 352 и 310 504 соответственно, в Подмосковье — 181 991, в Нижегородской и Свердловской областях 79 670 и 66 751 соответственно.
По данным университета Джонса Хопкинса, Россия является четвертой в мире страной по количеству жителей с выявленным коронавирусом. Ее опережают США (24,4 млн случаев), Индия (10,6 млн) и Бразилия (8,6 млн). Всего на планете COVID-19 обнаружен более чем у 96,8 млн людей, из которых свыше 2 млн скончались.