В России за сутки коронавирус выявили у 21 887 человек

Москва вновь стала лидером среди регионов России по суточному приросту граждан с коронавирусом — 3458 новых случаев. До этого ее несколько дней опережал Санкт-Петербург. Теперь он опять на втором месте, там COVID-19 выявили у 3112 человек. В топ-5 попали также Подмосковье (+1092), Нижегородская (+493) и Свердловская области (+392).