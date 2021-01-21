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В России за сутки коронавирус выявили у 21 887 человек

Умерли 612 пациентов с COVID-19
Наталья Иванкина
Александр Авилов / АГН «Москва»

В России за сутки коронавирус обнаружили у 21 887 человек, следует из обновленной статистики оперштаба на 21 января. Показатель находится ниже 22 000 уже третий день подряд. Общее число заболевших COVID-19 граждан достигло 3 655 839.

Умерли за сутки 612 пациентов с коронавирусом. Это максимальное значение с 24 декабря 2020 г. После этого показатель не превышал 600. В общем за пандемию скончались 67 832 пациента с подтвержденным COVID-19.

Выздоровели за сутки 26 902 человека с коронавирусом. В целом за все время после инфицирования вылечились 3 054 218 жителей страны. 533 789 россиян болеют COVID-19 в настоящий момент.

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Вчера коронавирус был обнаружен у 21 152 граждан. Умерли 597 человек.

Москва вновь стала лидером среди регионов России по суточному приросту граждан с коронавирусом — 3458 новых случаев. До этого ее несколько дней опережал Санкт-Петербург. Теперь он опять на втором месте, там COVID-19 выявили у 3112 человек. В топ-5 попали также Подмосковье (+1092), Нижегородская (+493) и Свердловская области (+392).

Эти же регионы опережают остальные по общему числу граждан с подтвержденным коронавирусом. В Москве и Санкт-Петербурге таковых 904 352 и 310 504 соответственно, в Подмосковье — 181 991, в Нижегородской и Свердловской областях 79 670 и 66 751 соответственно.

По данным университета Джонса Хопкинса, Россия является четвертой в мире страной по количеству жителей с выявленным коронавирусом. Ее опережают США (24,4 млн случаев), Индия (10,6 млн) и Бразилия (8,6 млн). Всего на планете COVID-19 обнаружен более чем у 96,8 млн людей, из которых свыше 2 млн скончались.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных