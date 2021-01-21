Ученые обнаружили возможный новый путь попадания коронавируса в легкие

Это рецептор тирозин-протеинкиназы UFO (AXL), который так же эффективно способствует проникновению в них коронавируса, как и сверхэкспрессия ACE2. AXL — это мембранный белок, который отвечает за многие физиологические процессы, в том числе выживание клеток, их дифференциацию и иммунные ответы. При этом удаление AXL значительно снижает инфекцию в легочных клетках и в первичных эпителиальных клетках легких человека, говорится в исследовании.