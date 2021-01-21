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Ученые обнаружили возможный новый путь попадания коронавируса в легкие

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Ученые из Китая обнаружили новый возможный рецептор клетки человека, который может быть путем проникновения коронавируса в легкие. Такое исследование опубликовано в издании Cell Research. Эксперименты показали: «входными воротами» в клетки может быть не только белок ACE2, который считался основным каналом проникновения вируса, но и фермент AXL.

В исследовании отмечается, что коронавирус проникает в клетку с помощью рецептора ACE2. Ученые выяснили, что экспрессия этого рецептора чрезвычайно низка в различных тканях организма человека, особенно в дыхательных путях, а значит, вирус может попадать в организм другим путем.

Это рецептор тирозин-протеинкиназы UFO (AXL), который так же эффективно способствует проникновению в них коронавируса, как и сверхэкспрессия ACE2. AXL — это мембранный белок, который отвечает за многие физиологические процессы, в том числе выживание клеток, их дифференциацию и иммунные ответы. При этом удаление AXL значительно снижает инфекцию в легочных клетках и в первичных эпителиальных клетках легких человека, говорится в исследовании.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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