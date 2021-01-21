Ученые обнаружили возможный новый путь попадания коронавируса в легкие
Ученые из Китая обнаружили новый возможный рецептор клетки человека, который может быть путем проникновения коронавируса в легкие. Такое исследование опубликовано в издании Cell Research. Эксперименты показали: «входными воротами» в клетки может быть не только белок ACE2, который считался основным каналом проникновения вируса, но и фермент AXL.
В исследовании отмечается, что коронавирус проникает в клетку с помощью рецептора ACE2. Ученые выяснили, что экспрессия этого рецептора чрезвычайно низка в различных тканях организма человека, особенно в дыхательных путях, а значит, вирус может попадать в организм другим путем.
Это рецептор тирозин-протеинкиназы UFO (AXL), который так же эффективно способствует проникновению в них коронавируса, как и сверхэкспрессия ACE2. AXL — это мембранный белок, который отвечает за многие физиологические процессы, в том числе выживание клеток, их дифференциацию и иммунные ответы. При этом удаление AXL значительно снижает инфекцию в легочных клетках и в первичных эпителиальных клетках легких человека, говорится в исследовании.