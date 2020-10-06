Роспотребнадзор назвал категорию людей с врожденной защитой от коронавируса

Американские ученые пришли к выводу, что антитела к коронавирусу также может иметь переболевший сезонным ОРВИ. Однако насколько эффективен такой иммунитет, исследователи пока сказать не могут, отметили в Роспотребнадзоре. Ранее ведомство сообщало, что ученые со всего мира выявили несколько тысяч мутаций коронавируса, 22 мутации зафиксировали и стабильно наследуются вирусом.