Роспотребнадзор назвал категорию людей с врожденной защитой от коронавируса
Люди с определенными мутациями в генах не могут заразиться коронавирусом, сообщили в Роспотребнадзоре. «Облегчить или затруднить проникновение вируса» могут мутации в гене, кодирующем белок ACE2, который, по данным ведомства, коронавирус SARS-CoV-2 использует для попадания в клетки дыхательных путей.
«Таким образом, выявления генетических вариантов позволяет выявлять и людей, наиболее подверженных риску тяжелого течения COVID-19, и тех счастливчиков, кто защищен своими генами», — говорится в сообщении (цитата по ТАСС).
Американские ученые пришли к выводу, что антитела к коронавирусу также может иметь переболевший сезонным ОРВИ. Однако насколько эффективен такой иммунитет, исследователи пока сказать не могут, отметили в Роспотребнадзоре. Ранее ведомство сообщало, что ученые со всего мира выявили несколько тысяч мутаций коронавируса, 22 мутации зафиксировали и стабильно наследуются вирусом.
Россия стала первой в мире страной, зарегистрировавшей собственную вакцину от коронавируса от научного центра им. Гамалеи. Производить препарат начали 15 августа. Сейчас в Москве проходят пострегистрационные испытания вакцины. Планируется привить около 40 000 добровольцев. Как сообщил директор центра Гамалеи Александр Гинцбург, уже получили вакцину более 5000 человек, в день вакцинацию проходят 500-600 пациентов.
Вторая вакцина от коронавируса, разработанная в центре «Вектор», может быть зарегистрирована до 15 октября 2020 г. Минздрав выдал разрешение на проведение клинических испытаний еще одной вакцины, разработанной в центре им. Чумакова.