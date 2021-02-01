В России за сутки выявили 17 648 новых случаев коронавируса

По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено более 102 млн случаев заражения коронавирусом, умерли более 2,2 млн человек. Самая высокая заболеваемость отмечена в США ‒ более 26,1 млн случаев, Индии (свыше 10,7 млн), Бразилии (более 9,2 млн) и Великобритании (более 3,8 млн). Россия по этому показателю занимает пятое место в мире.