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В России за сутки выявили 17 648 новых случаев коронавируса

Это минимальный показатель прироста заболевших с конца октября прошлого года
Анастасия Шинкеева
Евгений Разумный / Ведомости

В России за сутки выявили 17 648 новых случаев коронавируса, сообщает оперативный штаб. Это стало минимумом с 28 октября, когда выявили 16 202 заболевших. Общее число случаев заражения в стране достигло 3 868 087. Умерли за день 437 пациентов. Общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 73 619.

Вчера, 31 января, оперштаб сообщил о 18 359 новых случаях.

В Москве за сутки выявили 2037 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 4883 пациента, скончался 61 человек. В топ-5 по приросту заболевших за сутки также вошли Санкт-Петербург (+1842), Подмосковье (+1068), Нижегородская (+468) и Воронежская (+373) области.

За сутки в России полностью выздоровели 18 169 человек. Общее число выздоровевших возросло до 3 318 173 человек.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено более 102 млн случаев заражения коронавирусом, умерли более 2,2 млн человек. Самая высокая заболеваемость отмечена в США ‒ более 26,1 млн случаев, Индии (свыше 10,7 млн), Бразилии (более 9,2 млн) и Великобритании (более 3,8 млн). Россия по этому показателю занимает пятое место в мире.

Ранее по теме: В России за сутки выявили 18 359 новых случаев коронавируса
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных