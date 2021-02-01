В России за сутки выявили 17 648 новых случаев коронавирусаЭто минимальный показатель прироста заболевших с конца октября прошлого года
В России за сутки выявили 17 648 новых случаев коронавируса, сообщает оперативный штаб. Это стало минимумом с 28 октября, когда выявили 16 202 заболевших. Общее число случаев заражения в стране достигло 3 868 087. Умерли за день 437 пациентов. Общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 73 619.
Вчера, 31 января, оперштаб сообщил о 18 359 новых случаях.
В Москве за сутки выявили 2037 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 4883 пациента, скончался 61 человек. В топ-5 по приросту заболевших за сутки также вошли Санкт-Петербург (+1842), Подмосковье (+1068), Нижегородская (+468) и Воронежская (+373) области.
За сутки в России полностью выздоровели 18 169 человек. Общее число выздоровевших возросло до 3 318 173 человек.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено более 102 млн случаев заражения коронавирусом, умерли более 2,2 млн человек. Самая высокая заболеваемость отмечена в США ‒ более 26,1 млн случаев, Индии (свыше 10,7 млн), Бразилии (более 9,2 млн) и Великобритании (более 3,8 млн). Россия по этому показателю занимает пятое место в мире.