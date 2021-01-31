В России за сутки выявили 18 359 новых случаев коронавируса
В России за сутки выявили 18 359 новых случаев коронавируса, сообщает оперативный штаб. Общее число случаев заражения в стране достигло 3 850 439. Умерли за день 485 пациентов. Общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 73 182.
Вчера, 30 января, оперштаб сообщил о 19 032 новых заболевших.
В Москве за сутки выявили 2284 случая заражения коронавирусом, выздоровели 5502 пациента, скончались 66 человек. В Санкт-Петербурге зафиксировали 2160 заболевших.
За сутки в России полностью выздоровели 20 040 человек. Общее число выздоровевших выросло до 3 300 004 человек.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено более 102,5 млн случаев заражения коронавирусом, умерли более 2,22 млн человек. Самая высокая заболеваемость отмечена в США ‒ более 26 млн случаев, Индии (свыше 10,7 млн) и Бразилии (более 9,7 млн).
В России официально зарегистрированы две вакцины от коронавируса. Первой стала вакцина «Спутник V», разработанная в научном Центре им. Гамалеи в Москве. По данным разработчиков, эффективность препарата превышает 90%, от тяжелого течения коронавируса — 100%. Вторая вакцина — «ЭпиВакКорона» — была зарегистрирована в октябре. Оба препарата проходят пострегистрационные испытания.
Третью российскую вакцину от коронавируса, разработанную в центре Чумакова, планируется зарегистрировать 16 февраля.