В Москве около 500 000 человек записались на прививку от коронавируса
Около 500 000 человек записались на вакцинацию от коронавируса в Москве, заявил столичный мэр Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1».
«На сегодняшний день записалось около полумиллиона человек», — сказал он.
Собянин добавил, что свыше 300 000 москвичей уже сделали прививку.
18 января в России стартовала массовая вакцинация от коронавируса. Перейти от масштабной к массовой вакцинации ранее поручил президент Владимир Путин. Вакцинация от коронавируса групп риска началась в стране в середине декабря.
В России официально зарегистрированы две вакцины от коронавируса. Первой стала вакцина «Спутник V», разработанная в научном Центре им. Гамалеи в Москве. По данным разработчиков, эффективность препарата превышает 90%, от тяжелого течения коронавируса — 100%. Вторая вакцина — «ЭпиВакКорона» — была зарегистрирована в октябре. Оба препарата проходят пострегистрационные испытания.
Третью российскую вакцину от коронавируса, разработанную в Центре им. Чумакова, планируется зарегистрировать 16 февраля.