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Разработчик назвал сроки появления однокомпонентной вакцины «Спутник лайт»

Ведомости

Однокомпонентная вакцина от коронавируса «Спутник лайт» появится в феврале, сообщается на официальной странице разработчика препарата в Twitter.

«Однокомпонентная вакцина от Johnson & Johnson, которая, по сути, является половиной [двухкомпонентной] "Спутник V" (человеческий аденовирусный вектор 26), показывает хорошие результаты. Это первая половина Sputnik V. Мы также запустим однокомпонентную вакцину в феврале — мы назвали ее Sputnik Light», — говорится в сообщении.

Ранее в Johnson & Johnson заявили, что их однокомпонентная вакцина по итогам клинических испытаний в США показала эффективность в 77%. Однако создатели опасаются, что в других странах в рамках глобальных испытаний она будет ниже, около 66%, в том числе, из-за роста числа мутаций и штаммов коронавируса.

О намерении разработать лайт-версию вакцины «Спутник V» в декабре 2020 г. сообщил президент России Владимир Путин. Он отметил, что препарат предполагает только одну прививку и помогает быстрее выработать антитела к коронавирусу. 

Двухкомпонентный препарат «Спутник V», разработанный в научном Центре им. Гамалеи в Москве, стал первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса. По данным разработчиков, эффективность препарата составляет 91,4%, от тяжелого течения коронавируса — 100%. Сейчас продолжаются пострегистрационные испытания вакцины. Препарат используется для массовой вакцинации коронавируса в России, а также зарегистрирован по упрощенной процедуре в России, Алжире, Аргентине, Белоруссии, Боливии, Венгрии, Венесуэле, Гвинее, Палестине, Парагвае, Туркменистане, Сербии и Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Заявки на регистрацию вакцины подали еще 25 стран, заявил ранее член Совета Федерации Владимир Круглый.

Ранее по теме: Вакцину «Спутник V» зарегистрировали в Гвинее
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных