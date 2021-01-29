Разработчик назвал сроки появления однокомпонентной вакцины «Спутник лайт»

Ранее в Johnson & Johnson заявили, что их однокомпонентная вакцина по итогам клинических испытаний в США показала эффективность в 77%. Однако создатели опасаются, что в других странах в рамках глобальных испытаний она будет ниже, около 66%, в том числе, из-за роста числа мутаций и штаммов коронавируса.