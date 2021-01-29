Разработчик назвал сроки появления однокомпонентной вакцины «Спутник лайт»
Однокомпонентная вакцина от коронавируса «Спутник лайт» появится в феврале, сообщается на официальной странице разработчика препарата в Twitter.
«Однокомпонентная вакцина от Johnson & Johnson, которая, по сути, является половиной [двухкомпонентной] "Спутник V" (человеческий аденовирусный вектор 26), показывает хорошие результаты. Это первая половина Sputnik V. Мы также запустим однокомпонентную вакцину в феврале — мы назвали ее Sputnik Light», — говорится в сообщении.
Ранее в Johnson & Johnson заявили, что их однокомпонентная вакцина по итогам клинических испытаний в США показала эффективность в 77%. Однако создатели опасаются, что в других странах в рамках глобальных испытаний она будет ниже, около 66%, в том числе, из-за роста числа мутаций и штаммов коронавируса.
О намерении разработать лайт-версию вакцины «Спутник V» в декабре 2020 г. сообщил президент России Владимир Путин. Он отметил, что препарат предполагает только одну прививку и помогает быстрее выработать антитела к коронавирусу.
Двухкомпонентный препарат «Спутник V», разработанный в научном Центре им. Гамалеи в Москве, стал первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса. По данным разработчиков, эффективность препарата составляет 91,4%, от тяжелого течения коронавируса — 100%. Сейчас продолжаются пострегистрационные испытания вакцины. Препарат используется для массовой вакцинации коронавируса в России, а также зарегистрирован по упрощенной процедуре в России, Алжире, Аргентине, Белоруссии, Боливии, Венгрии, Венесуэле, Гвинее, Палестине, Парагвае, Туркменистане, Сербии и Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Заявки на регистрацию вакцины подали еще 25 стран, заявил ранее член Совета Федерации Владимир Круглый.