Вакцину «Спутник V» зарегистрировали в Гвинее

Вакцина «Спутник V», разработанная в научном Центре им. Гамалеи в Москве, стала первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса. По данным разработчиков, эффективность препарата составляет 91,4%, от тяжелого течения коронавируса — 100%. Сейчас продолжаются пострегистрационные испытания вакцины. Препарат уже используется для массовой вакцинации от коронавируса в России, Аргентине и других странах. За рубежом производство вакцины уже развернуто в Казахстане, планируется запустить его в Узбекистане, Турции, Южной Корее и др.