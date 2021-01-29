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Вакцину «Спутник V» зарегистрировали в Гвинее

Ведомости

Российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» одобрили власти Гвинеи, это вторая страна в Африке, разрешившая использование препарата, сообщает пресс-служба Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

«Республика Гвинея стала второй страной Африки, одобрившей применение вакцины «Спутник V». Вакцина зарегистрирована в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization) на основании данных клинических исследований «Спутник V» в России», — говорится в сообщении РФПИ. Соответствующее разрешение выдало Национальное управление фармацевтики и лекарственных средств Республики Гвинея.

Препарат «Спутник V» уже зарегистрирован в России, Алжире, Аргентине, Белоруссии, Боливии, Венгрии, Венесуэле, Палестине, Парагвае, Туркменистане, Сербии и Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Заявки на регистрацию вакцины подали еще 25 стран, заявил ранее член Совета Федерации Владимир Круглый.

Вакцина «Спутник V», разработанная в научном Центре им. Гамалеи в Москве, стала первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса. По данным разработчиков, эффективность препарата составляет 91,4%, от тяжелого течения коронавируса — 100%. Сейчас продолжаются пострегистрационные испытания вакцины. Препарат уже используется для массовой вакцинации от коронавируса в России, Аргентине и других странах. За рубежом производство вакцины уже развернуто в Казахстане, планируется запустить его в Узбекистане, Турции, Южной Корее и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных