Вакцину «Спутник V» зарегистрировали в Гвинее
Российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» одобрили власти Гвинеи, это вторая страна в Африке, разрешившая использование препарата, сообщает пресс-служба Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).
«Республика Гвинея стала второй страной Африки, одобрившей применение вакцины «Спутник V». Вакцина зарегистрирована в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization) на основании данных клинических исследований «Спутник V» в России», — говорится в сообщении РФПИ. Соответствующее разрешение выдало Национальное управление фармацевтики и лекарственных средств Республики Гвинея.
Препарат «Спутник V» уже зарегистрирован в России, Алжире, Аргентине, Белоруссии, Боливии, Венгрии, Венесуэле, Палестине, Парагвае, Туркменистане, Сербии и Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Заявки на регистрацию вакцины подали еще 25 стран, заявил ранее член Совета Федерации Владимир Круглый.
Вакцина «Спутник V», разработанная в научном Центре им. Гамалеи в Москве, стала первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса. По данным разработчиков, эффективность препарата составляет 91,4%, от тяжелого течения коронавируса — 100%. Сейчас продолжаются пострегистрационные испытания вакцины. Препарат уже используется для массовой вакцинации от коронавируса в России, Аргентине и других странах. За рубежом производство вакцины уже развернуто в Казахстане, планируется запустить его в Узбекистане, Турции, Южной Корее и др.