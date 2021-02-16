В России выявили 13 233 новых случая коронавируса

В России выявили 13 233 новых случая коронавирусаЭто минимальный показатель прироста новых заболевших с середины октября прошлого года
В России за сутки выявили 13 233 новых случая коронавируса, сообщает оперативный штаб. Это минимальный показатель прироста новых заболевших с середины октября прошлого года. Общее число случаев заражения в стране достигло 4 099 323. Умерли за день 459 пациентов. Общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 80 979.
Вчера, 15 февраля, оперштаб сообщил о 14 207 новых случаях коронавируса.
В Москве за сутки выявили 1409 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 2062 пациента, скончались 60 человек. В топ-5 по приросту заболевших за сутки также вошли Санкт-Петербург (+1082), Подмосковье (+643), Нижегородская (+416) и Воронежская (+358) области.
За сутки в России полностью выздоровели 17 627 человек. Общее число выздоровевших возросло до 3 624 663 человек.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено более 109 млн случаев заражения коронавирусом, умерли более 2,4 млн человек. Самая высокая заболеваемость отмечена в США ‒ более 27,6 млн случаев, Индии (свыше 10,9 млн), Бразилии (более 9,8 млн) и Великобритании (свыше 4 млн). Россия по этому показателю занимает пятое место в мире.