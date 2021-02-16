В России выявили 13 233 новых случая коронавируса

По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено более 109 млн случаев заражения коронавирусом, умерли более 2,4 млн человек. Самая высокая заболеваемость отмечена в США ‒ более 27,6 млн случаев, Индии (свыше 10,9 млн), Бразилии (более 9,8 млн) и Великобритании (свыше 4 млн). Россия по этому показателю занимает пятое место в мире.