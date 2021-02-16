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В России выявили 13 233 новых случая коронавируса

Это минимальный показатель прироста новых заболевших с середины октября прошлого года
Анастасия Шинкеева
АГН Москва

В России за сутки выявили 13 233 новых случая коронавируса, сообщает оперативный штаб. Это минимальный показатель прироста новых заболевших с середины октября прошлого года. Общее число случаев заражения в стране достигло 4 099 323. Умерли за день 459 пациентов. Общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 80 979.

Вчера, 15 февраля, оперштаб сообщил о 14 207 новых случаях коронавируса.

В Москве за сутки выявили 1409 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 2062 пациента, скончались 60 человек. В топ-5 по приросту заболевших за сутки также вошли Санкт-Петербург (+1082), Подмосковье (+643), Нижегородская (+416) и Воронежская (+358) области.

За сутки в России полностью выздоровели 17 627 человек. Общее число выздоровевших возросло до 3 624 663 человек.

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По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено более 109 млн случаев заражения коронавирусом, умерли более 2,4 млн человек. Самая высокая заболеваемость отмечена в США ‒ более 27,6 млн случаев, Индии (свыше 10,9 млн), Бразилии (более 9,8 млн) и Великобритании (свыше 4 млн). Россия по этому показателю занимает пятое место в мире.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных