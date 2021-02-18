В России за сутки выявили 13 447 случаев коронавируса

В России за сутки выявили 13 447 случаев коронавирусаЭто наибольший прирост заболевших за три дня
В России за сутки зафиксировали 13 447 новых случаев коронавируса, сообщает оперативный штаб. Это наибольший прирост заболевших за три дня. Умерли 480 заболевших, 18 730 человек вылечились.
Вчера, 17 февраля, обнаружили 12 828 новых случаев коронавируса. Это минимальный показатель с 10 октября, когда по стране выявили 12 846 заражений.
В Москве за сутки выявили 1950 новых случаев COVID-19. Кроме Москвы в топ-5 регионов по суточному приросту коронавируса также вошли: Санкт-Петербург — 1094 случая, Московская область — 577, Нижегородская область — 417, Воронежская область — 345.
Общее число выявленных случаев в России с начала пандемии составляет 4 125 598, в Москве — 962 637. Общее число летальных исходов в стране достигло 81 926, в Москве — 14 578. Всего выздоровели — 3 661 312 человек, в Москве — 878 655.
В топ-3 по общему числу заболевших помимо Москвы вошли: Санкт-Петербург — более 357 тыс. случаев заражения, а также Московская область — более 207 тыс. случаев.