В России за сутки выявили 13 447 случаев коронавируса

Общее число выявленных случаев в России с начала пандемии составляет 4 125 598, в Москве — 962 637. Общее число летальных исходов в стране достигло 81 926, в Москве — 14 578. Всего выздоровели — 3 661 312 человек, в Москве — 878 655.