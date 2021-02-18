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В России за сутки выявили 13 447 случаев коронавируса

Это наибольший прирост заболевших за три дня
Дарина Бухарова
AP

В России за сутки зафиксировали 13 447 новых случаев коронавируса, сообщает оперативный штаб. Это наибольший прирост заболевших за три дня. Умерли 480 заболевших, 18 730 человек вылечились.

Вчера, 17 февраля, обнаружили 12 828 новых случаев коронавируса. Это минимальный показатель с 10 октября, когда по стране выявили 12 846 заражений.

В Москве за сутки выявили 1950 новых случаев COVID-19. Кроме Москвы в топ-5 регионов по суточному приросту коронавируса также вошли: Санкт-Петербург — 1094 случая, Московская область — 577, Нижегородская область — 417, Воронежская область — 345. 

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Общее число выявленных случаев в России с начала пандемии составляет 4 125 598, в Москве — 962 637. Общее число летальных исходов в стране достигло 81 926, в Москве — 14 578. Всего выздоровели — 3 661 312 человек, в Москве — 878 655.

В топ-3 по общему числу заболевших помимо Москвы вошли: Санкт-Петербург — более 357 тыс. случаев заражения, а также Московская область — более 207 тыс. случаев.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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