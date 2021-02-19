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В России за сутки выявили 13 433 новых случая коронавируса

Это минимум с 10 октября прошлого года
Наталья Иванкина
Евгений Разумный / Ведомости

За последние сутки в России коронавирус обнаружили у 13 433 человек, следует из статистики оперштаба на 19 февраля. Это минимальный показатель с 10 октября прошлого года, когда инфекцию выявили у 12 846 жителей. В целом за время пандемии коронавирус подтвердился у 4 139 031 россиянина.

Скончались за сутки 470 граждан с подтвержденным COVID-19. Общее число умерших, зафиксированных оперштабом, составило 82 396 человек. В то же время в течение последних 24 часов выздоровели после COVID-19 18 637 пациентов. Сейчас в стране в активной стадии заболевания находятся 376 686 жителей.

Вчера коронавирус нашли у 13 447 граждан. Умерли 480 пациентов с COVID-19. 

Наибольшее число заболевших за сутки выявлено в Москве — 1972. Умерли в столице в течение суток 53 человека с коронавирусом. Общее число заболевших за пандемию в городе достигло 964 609. На втором месте по суточному приросту находится Санкт-Петербург. Там вирус нашли у 358 562 жителей, из которых у 1087 — за последние 24 часа. Также в топ-5 вошли Московская (+687), Нижегородская (+416) и Воронежская области (+341). 

По общему числу заразившихся лидируют после обеих столиц Московская (208 209), Нижегородская (92 970) и Свердловская области (75 921).

По данным университета Джонса Хопкинса, Россия занимает пятое место среди всех стран по количеству жителей с выявленным COVID-19. Ее опережают США (27,9 млн), Индия (10,9 млн), Бразилия (10 млн) и Великобритания (4 млн). В целом коронавирус обнаружен у 110,3 млн жителей планеты. Из них свыше 2,4 млн человек скончались.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных