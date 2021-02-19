В России за сутки выявили 13 433 новых случая коронавируса

Наибольшее число заболевших за сутки выявлено в Москве — 1972. Умерли в столице в течение суток 53 человека с коронавирусом. Общее число заболевших за пандемию в городе достигло 964 609. На втором месте по суточному приросту находится Санкт-Петербург. Там вирус нашли у 358 562 жителей, из которых у 1087 — за последние 24 часа. Также в топ-5 вошли Московская (+687), Нижегородская (+416) и Воронежская области (+341).