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В России за сутки выявили 12 953 случая коронавируса

Умерли за сутки 480 заболевших
Дарья Савенкова
Евгений Разумный / Ведомости

В России за сутки выявили 12 953 новых случая коронавируса, сообщает оперативный штаб. Менее 13 тыс. заразившихся выявили второй раз за неделю: 17 февраля оперштаб сообщил о 12 828 новых заболевших.

За прошедшие сутки умерли 480 больных коронавирусом, 17 484 человека вылечились. За весь период пандемии в России выявили 4 151 984 случая болезни. 3 697 433 человек выздоровели , 82 876 — скончались.

Вчера, 19 февраля, обнаружили 13 433 новых случая коронавируса.

Лидером по суточному приросту остается Москва (+1623). За весь период пандемии в столице выявили 966 232 случая заражения, из них 68 735 пациентов еще не выздоровели. Умерли 14 689 заболевших.

В топ-5 регионов по приросту суточной заболеваемости коронавирусом вошли Санкт-Петербург — 1092 случая заражения, Московская область — 690, Нижегородская область — 413, Воронежская область — 337 случаев заражения.

Наибольшее число случаев COVID-19 выявлено в Санкт-Петербурге — 359 654 случая, Московской области — 208 899 случаев, Нижегородской области — 93 383 и Свердловской области — 76 140 случаев заражения коронавирусом.

По данным Университета Джонса Хопкинса, Россия занимает пятое место в мире по заболеваемости коронавирусом. На первом месте США — 28 млн случаев, на втором месте Индия — почти 11 млн, на третьем месте Бразилия — 10,1 млн, на четвертом месте Великобритания — 4,1 млн случаев заражения. Всего в мире зарегистрировано 110,7 млн случаев заражения коронавирусом и 2,4 млн смертей от него.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных