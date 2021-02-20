В России за сутки выявили 12 953 случая коронавируса

По данным Университета Джонса Хопкинса, Россия занимает пятое место в мире по заболеваемости коронавирусом. На первом месте США — 28 млн случаев, на втором месте Индия — почти 11 млн, на третьем месте Бразилия — 10,1 млн, на четвертом месте Великобритания — 4,1 млн случаев заражения. Всего в мире зарегистрировано 110,7 млн случаев заражения коронавирусом и 2,4 млн смертей от него.