В России за сутки выявили 11 086 новых случаев коронавируса

По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено более 113 млн случаев заражения коронавирусом, умерли более 2,5 млн человек. Самая высокая заболеваемость отмечена в США ‒ более 28,4 млн случаев, Индии (свыше 11 млн), Бразилии (более 10,3 млн) и Великобритании (свыше 4,1 млн). Россия по этому показателю занимает пятое место в мире.