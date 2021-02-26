В России за сутки выявили 11 086 новых случаев коронавирусаУмерли за день 428 пациентов
В России за сутки выявили 11 086 новых случаев коронавируса, сообщает оперативный штаб. Общее число случаев заражения в стране достигло 4 233 186. Умерли за день 428 пациентов. Общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 85 304.
Вчера, 25 февраля, оперштаб сообщил об 11 198 новых случаях коронавируса.
В Москве за сутки выявили 1336 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 2423 пациента, скончались 45. В топ-5 по приросту заболевших за сутки также вошли Санкт-Петербург (+947), Подмосковье (+502), Нижегородская (+392) и Воронежская (+298) области.
За сутки в России полностью выздоровели 15 722 человека. Общее число выздоровевших возросло до 3 783 386 человек.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено более 113 млн случаев заражения коронавирусом, умерли более 2,5 млн человек. Самая высокая заболеваемость отмечена в США ‒ более 28,4 млн случаев, Индии (свыше 11 млн), Бразилии (более 10,3 млн) и Великобритании (свыше 4,1 млн). Россия по этому показателю занимает пятое место в мире.