Мэрия Москвы опасается, что в апреле в столице появится британский штамм коронавируса

Британский штамм, скорее всего, уже в России появился, как и множество других вариантов коронавируса, поскольку главное качество живой природы – изменчивость, однако никакими особыми качествами эти варианты не обладают, считает политолог Глеб Кузнецов: «Сейчас никто не обращает внимания на внешние условия развития эпидемии, но пытаются найти в сотнях штаммов предпосылки, что они будут более заразными – во что вкладываются огромные деньги. При этом нужно учитывать, что у нас в апреле будет погода как в Европе или Китае в январе. Так что апрельский рост заболеваемости коронавирусом в Москве не исключен, но он будет связан не с новыми штаммами, а с условиями среды».