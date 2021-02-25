Мэрия Москвы опасается, что в апреле в столице появится британский штамм коронавируса

Мэрия Москвы опасается, что в апреле в столице появится британский штамм коронавирусаИз-за этого есть риск ухудшения эпидемиологической ситуации
Столичные власти ожидают, что в апреле в столице может появиться британский штамм коронавируса, из-за чего есть риск ухудшения эпидемиологической ситуации. Об этом «Ведомостям» рассказали собеседники, близкие к московскому правительству и администрации президента.
«Поскольку сейчас пошел спад очередной волны заболеваемости коронавирусом, то врачам дают отпуска, с тем чтобы к апрелю они обязательно были на работе. Есть опасения, что в Москве появится британский штамм коронавируса, который считается более заразным, и ситуация может вновь ухудшиться», – говорит собеседник, близкий к мэрии Москвы.
По его словам, Москва в целом шла с отставанием от Европы на месяц-два по коронавирусу, поэтому и сейчас такой расчет: «Поэтому пока никакие временные госпитали не закрывают». О том, что в середине весны московское правительство ждет ухудшения эпидемиологической ситуации, знает и собеседник, близкий к администрации президента. Пресс-секретарь мэра и правительства Москвы Гульнара Пенькова перенаправила запросы «Ведомостей» к Минздраву. «Ведомости» направили запрос в департамент здравоохранения Москвы.
Так называемый британский штамм коронавируса был обнаружен в декабре 2020 г. в Великобритании, к середине декабря он начал быстро распространяться. Считается, что этот штамм более заразный и предполагает более тяжелое течение заболевания. После его обнаружения в Великобритании вновь ввели локдаун. Служба общественного здравоохранения Великобритании сообщала, что нет доказательств, что новый штамм будет устойчивым к вакцине Pfizer, которой прививают жителей страны.
Российские эксперты говорят, что существующие вакцины, скорее всего, защищают от британского штамма. «Вакцина, скорее всего, защищает от британского и южноафриканского штаммов. Есть предварительная информация о том, что новые штаммы быстрее распространяются, а также летальность от них выше. Это еще предстоит исследовать», – сказал «Ведомостям» эпидемиолог, научный сотрудник Европейского университета в Санкт-Петербурге и НМИЦ онкологии им. Н. Н. Петрова Антон Барчук.
По мнению профессора-вирусолога, сотрудника Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Анатолия Альтштейна, вакцины защищают от нового штамма: «Вероятность, что вирус мутирует и вакцины станут неэффективны, есть. Но в этом случае доработать вакцину, которая защитит от новых штаммов, будет гораздо проще, это займет меньше времени, чем потратили на изобретение первых вакцин».
Альтштейн полагает, что риск новой волны заражений существует, но случиться это может «ближе к осени». Барчук говорит, что британский штамм может распространиться в России весной, но это окажет небольшое влияние на эпидемиологическую ситуацию: «Вакцины и антитела защищают от этого штамма, переболело большое количество людей, а летальность от новых штаммов если и выше, то ненамного». Есть вероятность, что уже в марте-апреле в России будет новый всплеск заболеваемости коронавирусом, причем новыми штаммами, включая британский, считает инфекционист, главврач медцентра «Лидер-медицина» Евгений Тимаков: «Весной повышается общая заболеваемость, потому что падает иммунитет после зимы. Также заболевать могут начать повторно те, кто переболел год назад».
С середины января в Москве началось снижение числа заболевших. По данным московского оперштаба, 25 февраля в Москве было подтверждено 1406 случаев заражения, было госпитализировано 734 человека, скончалось 47 пациентов. Всего в Москве за год было более 973 000 случаев коронавируса. Выздоровело более 891 000 человек, умерло 14 921 человек.
Наиболее сложная ситуация в столице была в октябре – декабре 2020 г. В декабре в столице стартовала вакцинация. В Москве сейчас привиты как минимум одним компонентом вакцины 600 000 человек, или 4,7% населения. Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг сообщил, что ряд ограничительных мер из-за коронавируса могут снять в ближайшие два месяца, но это произойдет лишь в том случае, если устойчивый тренд на снижение числа заболевших сохранится. Он также отметил, что число новых выявленных случаев «достаточно приличное», ежедневно госпитализируют 500–600 человек, хотя еще недавно их было 1700. В конце осени Собянин говорил о том, что около 50% москвичей имеют иммунитет к коронавирусу.
Британский штамм, скорее всего, уже в России появился, как и множество других вариантов коронавируса, поскольку главное качество живой природы – изменчивость, однако никакими особыми качествами эти варианты не обладают, считает политолог Глеб Кузнецов: «Сейчас никто не обращает внимания на внешние условия развития эпидемии, но пытаются найти в сотнях штаммов предпосылки, что они будут более заразными – во что вкладываются огромные деньги. При этом нужно учитывать, что у нас в апреле будет погода как в Европе или Китае в январе. Так что апрельский рост заболеваемости коронавирусом в Москве не исключен, но он будет связан не с новыми штаммами, а с условиями среды».