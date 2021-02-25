Собянин допустил смягчение ограничений в Москве в ближайший месяц
Ряд коронавирусных ограничений могут быть отменены в Москве в течение одного-двух месяцев в случае снижения числа госпитализированных, заявил мэр города Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1».
«Мы видим <...> устойчивый продолжающийся тренд на снижение заболеваемости, хотя количество заболевших еще достаточно приличное, около 500-600 человек укладывается в больницы каждый день. Но тем не менее их было еще недавно 1,7 тыс. Надеюсь, что в ближайшие месяц-два, если такой тренд будет, мы снимем эти ограничения», – сказал Собянин (цитата по ТАСС).
Ранее сегодня заммэра Москвы Владимир Ефимов заявил, что ограничения в Москве могут свести до минимума к лету при сохранении текущей ситуации с коронавирусом.
По данным оперативного штаба на 25 февраля, в Москве за сутки выявили 1406 новых случаев коронавируса, 2092 человека выздоровели, 47 скончались. Всего в городе зарегистрировано более 973 тыс. заражений и свыше 14 тыс. летальных исходов.