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Собянин допустил смягчение ограничений в Москве в ближайший месяц

Ведомости

Ряд коронавирусных ограничений могут быть отменены в Москве в течение одного-двух месяцев в случае снижения числа госпитализированных, заявил мэр города Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

«Мы видим <...> устойчивый продолжающийся тренд на снижение заболеваемости, хотя количество заболевших еще достаточно приличное, около 500-600 человек укладывается в больницы каждый день. Но тем не менее их было еще недавно 1,7 тыс. Надеюсь, что в ближайшие месяц-два, если такой тренд будет, мы снимем эти ограничения», – сказал Собянин (цитата по ТАСС).

Ранее сегодня заммэра Москвы Владимир Ефимов заявил, что ограничения в Москве могут свести до минимума к лету при сохранении текущей ситуации с коронавирусом.

По данным оперативного штаба на 25 февраля, в Москве за сутки выявили 1406 новых случаев коронавируса, 2092 человека выздоровели, 47 скончались. Всего в городе зарегистрировано более 973 тыс. заражений и свыше 14 тыс. летальных исходов.

Ранее по теме: Власти Москвы назвали возможный срок снятия ограничений в городе

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных