Собянин допустил смягчение ограничений в Москве в ближайший месяц

«Мы видим <...> устойчивый продолжающийся тренд на снижение заболеваемости, хотя количество заболевших еще достаточно приличное, около 500-600 человек укладывается в больницы каждый день. Но тем не менее их было еще недавно 1,7 тыс. Надеюсь, что в ближайшие месяц-два, если такой тренд будет, мы снимем эти ограничения», – сказал Собянин (цитата по ТАСС).