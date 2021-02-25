Власти Москвы назвали возможный срок снятия ограничений в городе
Ограничения в Москве могут свести до минимума к лету при сохранении текущей ситуации с коронавирусом, заявил заммэра Москвы Владимир Ефимов в эфире телеканала «Россия 24».
«Мы надеемся, что при сохранении текущей ситуации с распространением коронавирусной инфекции нам удастся к лету прийти к минимальным ограничениям, которые могут остаться», — сказал Ефимов.
По его словам, некоторые сферы бизнеса в Москве, такие как сфера гостеприимства и общепит, еще не восстановились от последствий пандемии. В сфере культурно-массовых мероприятий снято большинство ограничений, рассказал Ефимов. За последний месяц в сфере постепенно восстанавливается число посетителей и выручка предприятий, добавил он.
Ранее власти города ввели ряд ограничений на работу организаций общественного питания, театров, кинотеатров, музеев и т.д. Например, работа общепита была ограничена с 23:00 до 6:00 с ноября 2020 г. 27 января власти Москвы сняли ряд ограничений, связанных с распространением коронавируса. В частности, заведениям разрешили работать ночью, а для работодателей отменили обязательный перевод 30% сотрудников на удаленную работу.