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Власти Москвы назвали возможный срок снятия ограничений в городе

Ведомости

Ограничения в Москве могут свести до минимума к лету при сохранении текущей ситуации с коронавирусом, заявил заммэра Москвы Владимир Ефимов в эфире телеканала «Россия 24». 

«Мы надеемся, что при сохранении текущей ситуации с распространением коронавирусной инфекции нам удастся к лету прийти к минимальным ограничениям, которые могут остаться», — сказал Ефимов.

По его словам, некоторые сферы бизнеса в Москве, такие как сфера гостеприимства и общепит, еще не восстановились от последствий пандемии. В сфере культурно-массовых мероприятий снято большинство ограничений, рассказал Ефимов. За последний месяц в сфере постепенно восстанавливается число посетителей и выручка предприятий, добавил он. 

Ранее власти города ввели ряд ограничений на работу организаций общественного питания, театров, кинотеатров, музеев и т.д. Например, работа общепита была ограничена с 23:00 до 6:00 с ноября 2020 г. 27 января власти Москвы сняли ряд ограничений, связанных с распространением коронавируса. В частности, заведениям разрешили работать ночью, а для работодателей отменили обязательный перевод 30% сотрудников на удаленную работу.

Ранее по теме: Собянин заявил о спаде пандемии коронавируса в Москве

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных