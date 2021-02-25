Власти Москвы назвали возможный срок снятия ограничений в городе

По его словам, некоторые сферы бизнеса в Москве, такие как сфера гостеприимства и общепит, еще не восстановились от последствий пандемии. В сфере культурно-массовых мероприятий снято большинство ограничений, рассказал Ефимов. За последний месяц в сфере постепенно восстанавливается число посетителей и выручка предприятий, добавил он.