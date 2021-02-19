Собянин заявил о спаде пандемии коронавируса в Москве

27 января Собянин отменил ограничение на работу городских баров, ресторанов и других предприятий общественного питания в ночное время. Помимо отмены запрета на работу в ночное время для предприятий общественного питания и развлечений, мэр также подписал указ об отмене обязательного перевода 30% сотрудников на удаленку. Теперь это рекомендованная мера, решение о том, возвращать ли сотрудников в офисы, будет принимать руководство организаций. 14 января власти Москвы отменили удаленное обучение для школьников.