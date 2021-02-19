Собянин заявил о спаде пандемии коронавируса в Москве
Пандемия коронавируса «идет на спад», что позволяет властям постепенно возвращать город к нормальной жизни, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в личном блоге.
По словам Собянина, система здравоохранения Москвы выдержала экстремальную нагрузку в период распространения коронавируса. Московские больницы и поликлиники получили новое медоборудование, которое использовалось для диагностики коронавируса и лечения от него.
27 января Собянин отменил ограничение на работу городских баров, ресторанов и других предприятий общественного питания в ночное время. Помимо отмены запрета на работу в ночное время для предприятий общественного питания и развлечений, мэр также подписал указ об отмене обязательного перевода 30% сотрудников на удаленку. Теперь это рекомендованная мера, решение о том, возвращать ли сотрудников в офисы, будет принимать руководство организаций. 14 января власти Москвы отменили удаленное обучение для школьников.
По данным оперштаба на 18 февраля, в Москве выявили около 963 тыс. случаев заражения коронавирусом за весь период пандемии. 69 тыс. пациентов в городе все еще болеют коронавирусом. Выздоровели около 879 тыс. пациентов, погибли более 14 тыс. 29 января Собянин заявил, что более половины жителей города переболели коронавирусом.
В середине декабря в России началась массовая вакцинация населения от коронавируса. 5 декабря началась вакцинация групп риска в Москве. Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. Она разработана в центре им. Гамалеи. Эффективность вакцины «Спутник V» составила 91,4%, против тяжелых случаев заболевания — 100%.
Вторая российская вакцина от коронавируса — «ЭпиВакКорона» — была разработана в центре «Вектор» и зарегистрирована в октябре 2020 г. По данным разработчиков, иммунитет к коронавирусу после вакцинации препаратом будет действовать в течение года. Регистрация вакцины ожидается 20 февраля.