В России впервые за полгода выявили менее 11000 случаев COVID-19

В России впервые за полгода выявили менее 11000 случаев COVID-19За сутки в стране выявили 10 565 новых случаев болезни, умерл 441 заболевший
В России за сутки выявили 10 565 новых случаев коронавируса, сообщает оперативный штаб. Общее число случаев заражения в стране составило 4 268 215. Умер за день 441 пациент. Общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 86 896, всего выздоровели 3 838 040 человек.
Вчера, 1 марта, оперштаб сообщил о 11 571 новом заболевшем. В последний раз меньше 11 тыс. инфицированных за сутки фиксировали 5 октября 2020 г. — 10 888 случаев, 4 октября — 10 499 случаев.
В Москве за сутки выявили 1277 новых случаев COVID-19, 49 человек умерли. Кроме Москвы в топ-5 регионов по суточному приросту коронавируса также вошли: Санкт-Петербург — 937 случая, Московская область — 617, Нижегородская область — 383, Воронежская область — 291.
Общее число выявленных случаев в Москве составляет 981 850. Общее число летальных исходов в столице —5 146, выздоровевших — 901 035 человек.
В топ-3 по общему числу заболевших помимо Москвы вошли: Санкт-Петербург — 369 057 случаев заражения, а также Московская область — 215 207 случаев.