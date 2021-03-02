В России впервые за полгода выявили менее 11000 случаев COVID-19

В России за сутки выявили 10 565 новых случаев коронавируса, сообщает оперативный штаб. Общее число случаев заражения в стране составило 4 268 215. Умер за день 441 пациент. Общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 86 896, всего выздоровели 3 838 040 человек.