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В России впервые за полгода выявили менее 11000 случаев COVID-19

За сутки в стране выявили 10 565 новых случаев болезни, умерл 441 заболевший
Дарина Бухарова
АГН Москва

В России за сутки выявили 10 565 новых случаев коронавируса, сообщает оперативный штаб. Общее число случаев заражения в стране составило 4 268 215. Умер за день 441 пациент. Общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 86 896, всего выздоровели 3 838 040 человек.

Вчера, 1 марта, оперштаб сообщил о 11 571 новом заболевшем. В последний раз меньше 11 тыс. инфицированных за сутки фиксировали 5 октября 2020 г. — 10 888 случаев, 4 октября — 10 499 случаев.

В Москве за сутки выявили 1277 новых случаев COVID-19, 49 человек умерли. Кроме Москвы в топ-5 регионов по суточному приросту коронавируса также вошли: Санкт-Петербург — 937 случая, Московская область — 617, Нижегородская область — 383, Воронежская область — 291.

Общее число выявленных случаев в Москве составляет 981 850. Общее число летальных исходов в столице —5 146, выздоровевших — 901 035 человек.

В топ-3 по общему числу заболевших помимо Москвы вошли: Санкт-Петербург — 369 057 случаев заражения, а также Московская область — 215 207 случаев.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных