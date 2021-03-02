Голикова объяснила закрытые границы «ошибками» прошлого года
Российские власти перед праздниками 23 февраля и 8 марта не стали расширять число стран, с которыми восстановлено авиасообщение, чтобы не повторять прошлогодние ошибки, заявила в интервью ТАСС вице-премьер России Татьяна Голикова. По ее словам, многие россияне в прошлом году поехали на 23 февраля и 8 марта в Европу, несмотря на призыв властей воздержаться от путешествий из-за пандемии коронавируса.
«Несмотря на начинающуюся пандемию, несмотря на то, что уже "полыхала" Европа, несмотря на наши уговоры не ездить в прошлом году на 23 февраля и 8 марта, наши граждане уехали даже в закрытую Европу. Чтобы не повторять ошибок, хотя понятно, что сейчас другая ситуация — у нас есть опыт, мы не пытались открываться с дополнительными странами до 8 марта и продлили приостановление авиасообщения с Великобританией», — сказала она.
Голикова отметила, что в прошлом году граждане продемонстрировали «печальный опыт». Она напомнила, что первый случай коронавируса был официально зарегистрирован в стране 2 марта у человека, приехавшего из Милана. После этого, по словам вице-премьера, заболеваемость стала «нарастать» быстрыми темпами.
В то же время сейчас Россия постепенно движется к открытию границ с другими государствами, сказала Голикова. «Делаем это весьма аккуратно, у нас разработаны критерии, по которым мы отбираем страны, но не всегда все зависит от нас», — пояснила она, добавив, что многие страны пока сами не готовы открыть границы и заставляют соблюдать очень жесткие ограничительные меры при прилете туда.
В марте прошлого года в связи с распространением коронавируса в мире Россия приостановила все коммерческие пассажирские рейсы за рубеж. Летом авиасообщение стало восстанавливаться. Например, россиянам разрешили летать в Белоруссию, Казахстан, Киргизию, Южную Корею, Египет, ОАЭ, Турцию, Великобританию, Швейцарию, Танзанию, Сербию, Японию и другие страны. Однако в декабре рейсы в Великобританию вновь были приостановлены после обнаружения там нового штамма коронавируса.