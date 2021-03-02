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Голикова объяснила закрытые границы «ошибками» прошлого года

Ведомости

Российские власти перед праздниками 23 февраля и 8 марта не стали расширять число стран, с которыми восстановлено авиасообщение, чтобы не повторять прошлогодние ошибки, заявила в интервью ТАСС вице-премьер России Татьяна Голикова. По ее словам, многие россияне в прошлом году поехали на 23 февраля и 8 марта в Европу, несмотря на призыв властей воздержаться от путешествий из-за пандемии коронавируса.

«Несмотря на начинающуюся пандемию, несмотря на то, что уже "полыхала" Европа, несмотря на наши уговоры не ездить в прошлом году на 23 февраля и 8 марта, наши граждане уехали даже в закрытую Европу. Чтобы не повторять ошибок, хотя понятно, что сейчас другая ситуация — у нас есть опыт, мы не пытались открываться с дополнительными странами до 8 марта и продлили приостановление авиасообщения с Великобританией», — сказала она.

Голикова отметила, что в прошлом году граждане продемонстрировали «печальный опыт». Она напомнила, что первый случай коронавируса был официально зарегистрирован в стране 2 марта у человека, приехавшего из Милана. После этого, по словам вице-премьера, заболеваемость стала «нарастать» быстрыми темпами.

В то же время сейчас Россия постепенно движется к открытию границ с другими государствами, сказала Голикова. «Делаем это весьма аккуратно, у нас разработаны критерии, по которым мы отбираем страны, но не всегда все зависит от нас», — пояснила она, добавив, что многие страны пока сами не готовы открыть границы и заставляют соблюдать очень жесткие ограничительные меры при прилете туда. 

В марте прошлого года в связи с распространением коронавируса в мире Россия приостановила все коммерческие пассажирские рейсы за рубеж. Летом авиасообщение стало восстанавливаться. Например, россиянам разрешили летать в Белоруссию, Казахстан, Киргизию, Южную Корею, Египет, ОАЭ, Турцию, Великобританию, Швейцарию, Танзанию, Сербию, Японию и другие страны. Однако в декабре рейсы в Великобританию вновь были приостановлены после обнаружения там нового штамма коронавируса.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных