Голикова объяснила закрытые границы «ошибками» прошлого года

«Несмотря на начинающуюся пандемию, несмотря на то, что уже "полыхала" Европа, несмотря на наши уговоры не ездить в прошлом году на 23 февраля и 8 марта, наши граждане уехали даже в закрытую Европу. Чтобы не повторять ошибок, хотя понятно, что сейчас другая ситуация — у нас есть опыт, мы не пытались открываться с дополнительными странами до 8 марта и продлили приостановление авиасообщения с Великобританией», — сказала она.