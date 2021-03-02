Матвиенко посоветовала россиянам не планировать отдых за границей

«Гарантированно планировать отпуск точно можно и нужно в России. И не придётся бояться, что закроются какие-то границы или какие-то рейсы отменят», — отметила Матвиенко. По ее словам, власти России будут открывать авиасообщение по новым направлениям при дальнейшем улучшении ситуации с коронвирусом. Решение об открытии границ должно быть двусторонним, однако во многих странах ситуация с пандемией пока крайне сложная, добавила спикер Совфеда.