Матвиенко посоветовала россиянам не планировать отдых за границей
Россиянам лучше планировать отпуск в 2021 г. в России, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко в интервью «РИА Новости».
«Гарантированно планировать отпуск точно можно и нужно в России. И не придётся бояться, что закроются какие-то границы или какие-то рейсы отменят», — отметила Матвиенко. По ее словам, власти России будут открывать авиасообщение по новым направлениям при дальнейшем улучшении ситуации с коронвирусом. Решение об открытии границ должно быть двусторонним, однако во многих странах ситуация с пандемией пока крайне сложная, добавила спикер Совфеда.
Программа по возврату денег за туры по России стартовала 21 августа и продлилась до 28 августа. В течение недели россияне могли приобрести путевки в любой регион страны и отправиться в путешествие до конца 2020 г., получив возврат средств за тур. Затем правительство возобновило программу еще на полтора месяца. В октябре ее вновь продлили — уже до конца новогодних праздников 10 января 2021 г.
В декабре правительство разрешило переносить туры по программе кешбэка до конца 2021 г., если они сорвались из-за ограничений по коронавирусу.