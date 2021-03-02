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Матвиенко посоветовала россиянам не планировать отдых за границей

Ведомости

Россиянам лучше планировать отпуск в 2021 г. в России, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко в интервью «РИА Новости». 

«Гарантированно планировать отпуск точно можно и нужно в России. И не придётся бояться, что закроются какие-то границы или какие-то рейсы отменят», — отметила Матвиенко. По ее словам, власти России будут открывать авиасообщение по новым направлениям при дальнейшем улучшении ситуации с коронвирусом. Решение об открытии границ должно быть двусторонним, однако во многих странах ситуация с пандемией пока крайне сложная, добавила спикер Совфеда. 

Программа по возврату денег за туры по России стартовала 21 августа и продлилась до 28 августа. В течение недели россияне могли приобрести путевки в любой регион страны и отправиться в путешествие до конца 2020 г., получив возврат средств за тур. Затем правительство возобновило программу еще на полтора месяца. В октябре ее вновь продлили — уже до конца новогодних праздников 10 января 2021 г.

В декабре правительство разрешило переносить туры по программе кешбэка до конца 2021 г., если они сорвались из-за ограничений по коронавирусу.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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