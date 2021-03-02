По решению суда Иван Сафронов должен пробыть в СИЗО до мая

В здание суда пустили двух близких, а журналисты, другие родственники и друзья должны были ждать на улице. При этом попадание в зал заседаний суда, в частности на оглашение решения, было под вопросом до последнего момента: в итоге Ковязину и Миронову пустили, не разрешив общение с Иваном. «В здание суда запустили спокойно и любезно, но неохотно – на оглашение решения, в отличие от прошлого раза, – говорит Ковязина. – К клетке [в которых держат в зале обвиняемых] не пускали и в коридоре дотронуться [до Сафронова] не дали. В прошлый раз все в этом отношении прошло намного «гуманнее». Автомобиль, который привез Сафронова, подъехал к суду на этот раз вплотную: так, чтобы обвиняемого было затруднительно снять даже фотокорреспондентам.