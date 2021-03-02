По решению суда Иван Сафронов должен пробыть в СИЗО до мая

По решению суда Иван Сафронов должен пробыть в СИЗО до маяЗаседание Лефортовского суда прошло в закрытом режиме
Лефортовский суд Москвы продлил еще на два месяца, до 7 мая, арест бывшего специального корреспондента «Коммерсанта» и «Ведомостей», советника гендиректора «Роскосмоса» Ивана Сафронова. Защита обжалует это решение в Мосгорсуде. 7 июля исполнится год, как Сафронов помещен в СИЗО «Лефортово».
ФСБ обвиняет его в госизмене: по версии следователей спецслужбы, Сафронов был завербован в марте 2012 г. представителем разведки Чехии, а в 2017 г. по его заданию передал через интернет информацию о военно-техническом сотрудничестве России со странами Африки, а также деятельности Вооруженных сил России на Ближнем Востоке. В июле 2020 г. суд арестовал Сафронова на два месяца, в сентябре и ноябре 2020 г. арест продлевался дважды на три месяца.
По итогам этого суда стало известно, что в деле появился секретный свидетель, сообщил после заседания один из защитников, Иван Павлов. «Его [свидетеля] псевдоним – Ландер. В таких делах никаких секретных свидетелей быть не должно, чтобы защита могла проверить его показания, – сказал он. – Иван точно, совершенно точно – здесь уже нет никаких предположений – обвиняется в нормальной журналистской деятельности».
«Обычно свидетели становятся секретными в том случае, если что-то угрожает их жизни или здоровью, – пояснил Павлов «Ведомостям». – В данном случае это необоснованно – следствие пытается спасти [предъявленное] обвинение. Сейчас мы фактически не знаем о нем ничего, кроме псевдонима. Это опасная тенденция».
Следователь по особо важным делам СУ ФСБ Александр Чабан сообщил суду, что оснований для замены меры пресечения нет: т. е. Сафронова не отправят под домашний арест и не учтут 313 поручительств в его поддержку. Среди подписавшихся за освобождение Сафронова из-под ареста – главные редактора ИД «Коммерсантъ» Владимир Желонкин, газеты «Ведомости» Андрей Шмаров, «Новой газеты» Дмитрий Муратов, главные редактора изданий The Bell Ирина Малкова и «Проекта» Роман Баданин, сотрудники этих и других СМИ, политики и общественные деятели.
Заседание назначили на 14-ю годовщину гибели отца Ивана Сафронова-старшего (можно было выбрать любую дату до 7 марта), который также работал в «Коммерсанте». Кроме того, в отличие от прошлого заседания Лефортовского суда 30 ноября, когда сестре обвиняемого Ирине Ковязиной и девушке Ксении Мироновой позволили короткое время свободно пообщаться с Сафроновым, на этот раз была выбрана иная тактика.
В здание суда пустили двух близких, а журналисты, другие родственники и друзья должны были ждать на улице. При этом попадание в зал заседаний суда, в частности на оглашение решения, было под вопросом до последнего момента: в итоге Ковязину и Миронову пустили, не разрешив общение с Иваном. «В здание суда запустили спокойно и любезно, но неохотно – на оглашение решения, в отличие от прошлого раза, – говорит Ковязина. – К клетке [в которых держат в зале обвиняемых] не пускали и в коридоре дотронуться [до Сафронова] не дали. В прошлый раз все в этом отношении прошло намного «гуманнее». Автомобиль, который привез Сафронова, подъехал к суду на этот раз вплотную: так, чтобы обвиняемого было затруднительно снять даже фотокорреспондентам.
Собеседник «Ведомостей», знакомый с тактикой следствия, считает неслучайными более «жесткие» действия суда, поскольку до этого заседания Сафронов позволил себе действия, которые могли не понравиться ФСБ. К примеру, ответил на вопросы «Коммерсанта», рассказав в интервью 15 февраля о том, как развивается дело: «Говорят, что в 2017 г. я совершил преступление, но не говорят, что именно я сделал, – предлагают вспомнить».
Также «Коммерсанту» Сафронов рассказал, что примерно с 2010 г. знаком с чехом Мартином Ларишем, которого следователи предположительно считают агентом разведки. Лариш работал собкором чешской газеты Lidove Novine в Москве и общался со многими журналистами и экспертами, говорил Сафронов и подтверждают собеседники «Ведомостей».
В 2017 г. Лариш уволился из газеты и решил создать Информационное агентство анализа и профилактики безопасности, подписчики которого будут получать аналитику по рассылке на платной основе, отметил Сафронов, добавив, что начал готовить для этого агентства материалы, компилируя из открытых источников. Но факт знакомства с Ларишем считают вербовкой, его письма – разведывательными заданиями, а в ответах на них взялась государственная тайна, отметил в интервью Сафронов.