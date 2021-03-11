В России выявлено 9 270 новых случаев коронавируса

По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено более 118 млн случаев заражения коронавирусом, умерли более 2,6 млн человек. Самая высокая заболеваемость отмечена в США ‒ более 29 млн случаев, Индии (свыше 11,2 млн) и Бразилии (более 11,2 млн). Россия по этому показателю занимает четвертое место в мире.