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В России выявлено 9 270 новых случаев коронавируса

Показатель прироста заболевших ниже 10 000 третий день подряд
Анастасия Шинкеева
Кирилл Зыков / АГН «Москва»

В России за последние сутки коронавирус выявили у 9270 человек, следует из статистики оперштаба на 11 марта. Скончалось 459 заболевших. Общее число случаев заражения в стране достигло 4 360 823. Умерли за все время пандемии 90 734 человека.

Вчера, 10 марта, оперштаб сообщил о 9079 новых случаях. 9 марта оперштаб сообщил о 9 445 новых заболевших. Ранее менее 10 тыс. заболевших было зарегистрировано 3 октября 2020 г. (9 859) и 2 октября (9 412).

В Москве за сутки выявили 1281 случай заражения коронавирусом, выздоровели 1578 пациентов, скончались 54 человека. В топ-5 по приросту заболевших за сутки также вошли Санкт-Петербург (+961), Нижегородская (+376), Московская (+358), Самарская (+250) и Ростовская (+249) области.

Ранее по теме: В России за сутки выявили 9 079 новых случаев коронавируса

За сутки в России полностью выздоровели 14 006 человек. Общее число выздоровевших возросло до 3 959 533.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено более 118 млн случаев заражения коронавирусом, умерли более 2,6 млн человек. Самая высокая заболеваемость отмечена в США ‒ более 29 млн случаев, Индии (свыше 11,2 млн) и Бразилии (более 11,2 млн). Россия по этому показателю занимает четвертое место в мире.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных