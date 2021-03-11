В России выявлено 9 270 новых случаев коронавируса

В России выявлено 9 270 новых случаев коронавирусаПоказатель прироста заболевших ниже 10 000 третий день подряд
В России за последние сутки коронавирус выявили у 9270 человек, следует из статистики оперштаба на 11 марта. Скончалось 459 заболевших. Общее число случаев заражения в стране достигло 4 360 823. Умерли за все время пандемии 90 734 человека.
Вчера, 10 марта, оперштаб сообщил о 9079 новых случаях. 9 марта оперштаб сообщил о 9 445 новых заболевших. Ранее менее 10 тыс. заболевших было зарегистрировано 3 октября 2020 г. (9 859) и 2 октября (9 412).
В Москве за сутки выявили 1281 случай заражения коронавирусом, выздоровели 1578 пациентов, скончались 54 человека. В топ-5 по приросту заболевших за сутки также вошли Санкт-Петербург (+961), Нижегородская (+376), Московская (+358), Самарская (+250) и Ростовская (+249) области.
За сутки в России полностью выздоровели 14 006 человек. Общее число выздоровевших возросло до 3 959 533.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено более 118 млн случаев заражения коронавирусом, умерли более 2,6 млн человек. Самая высокая заболеваемость отмечена в США ‒ более 29 млн случаев, Индии (свыше 11,2 млн) и Бразилии (более 11,2 млн). Россия по этому показателю занимает четвертое место в мире.