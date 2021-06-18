Медики предупредили о сокращении числа клиник для помощи онкобольным

Медики предупредили о сокращении числа клиник для помощи онкобольнымК этому приведет вступление в силу новых требований Минздрава к коечному фонду, сообщили «Ведомостям» участники рынка
Новые требования Минздрава к коечному фонду в онкологических отделениях стационаров, которые вступят в силу с 1 января 2022 г., приведут к сокращению медицинских организаций, которые смогут оказывать помощь больным онкологией, заявил «Ведомостям» президент Ассоциации частных клиник в Москве и ЦФО Александр Грот.
«Часть медицинских организаций, довольно крупных, как государственных, так и частных, которые специализированы в отдельных областях медицины (в урологии, офтальмологии и так далее), могут лишиться права лечить пациентов с онкологией», — сказал Грот. Он пояснил, что по новым правилам у одной клиники должно быть минимум 70 коек онкологического профиля. «Это неправильно, так как этому требованию могут соответствовать только крупные профильные онкологические центры», — сказал Грот.
В апреле этого года Минздрав опубликовал приказ «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи взрослому населению при онкологических заболеваниях». В нем устанавливаются обязательные требования по минимальному и максимальному числу коек. Так, в отделениях противоопухолевой лекарственной терапии должно быть от 25 до 50 коек, в отделениях хирургических методов лечения нужно от 25 до 50 коек, при этом в данной больнице должно быть не менее 70 коек онкологического профиля.
Представитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) заявил «Ведомостям», что в настоящее время «ведомство анализирует возможные последствия вступления в силу указанного приказа».
«В случае поступления жалоб от организаций на ограничение конкуренции в деятельности онкологических центров ФАС России рассмотрит их в рамках антимонопольного законодательства», — сообщил представитель ведомства.
Медицинский директор сети частных клиник «Медси» Татьяна Шаповаленко рассказала «Ведомостям», что в части клиник сети, которые в настоящее время оказывают помощь при онкологической патологии, придется отказаться от данного вида помощи и сконцентрировать ее в крупных клиниках, где возможно выделить соответствующее число коек.
«По нашему мнению, требованиям нового порядка сейчас соответствует меньшая часть учреждений, оказывающих онкологическую помощь в России, не только частных, но и государственных. Фактически онкологическая помощь сможет существовать только при многопрофильных онкологических стационарах», — рассказала Шаповаленко.
Она отметила, что для сохранения онкологической службы в клиниках сети придется развертывать дорогостоящие онкологические койки. «Мы считаем и неоднократно высказывали свое мнение на этапе обсуждения проекта приказа, что часть требований нового порядка избыточны и не обоснованы, приведут к искусственным ограничениям, снизят доступность онкологической помощи, ограничат права пациентов по выбору медицинской организации», — подчеркнула Шаповаленко.
В распоряжении «Ведомостей» есть протокол итогового заседания рабочей группы по «регуляторной гильотине» в сфере здравоохранения от 8 февраля, на котором рассматривался тогда еще проект приказа. Подлинность документа подтвердила ответственный секретарь рабочей группы по «регуляторной гильотине» в сфере здравоохранения Наталья Владимирская. Несмотря на то, что рабочая группа проголосовала против принятия данного порядка организации онкологических отделений (9 голосов — против, 3 — за, 1 — воздержался), Минздрав не согласился с позицией экспертного и делового сообщества, следует из протокола. В итоге приказ был принят без доработок.
Из протокола следует, что участники делового сообщества и эксперты указывали на необходимость доработки приказа и риски при его принятии. Общественный омбудсмен в сфере медицины и генеральный директор «Европейского медицинского центра» (ЕМС) Андрей Яновский в своем отзыве указывал, что требования к коечной мощности «приведут к монополии крупных федеральных медицинских центров» и понизят доступность онкологической помощи.
Протокол содержит и отзыв заместителя руководителя ФАС Тимофея Нижегородцева. В нем говорится, что принятие данного проекта может создать «не равные (дискриминационные) условия функционирования отдельных медицинских организаций и привести к ограничению конкуренции на соответствующих товарных рынках».
Аналогичные отзывы на требования по коечной мощности представили и другие участники рынка: Национальной ассоциации негосударственных медицинских организаций (НАНМО), МРОО «Ассоциация онкологических пациентов «Здравствуй», благотворительного фонда Advita и др.
Генеральный директор DSM Group Сергей Шуляк говорит, что такие требования Минздрава ударят не только по частным клиникам, но и по региональным клиникам — областным и городским. «Даже в областных не предусмотрено такого количества коек. То есть больным онкологией придется ехать уже не в региональные, а в федеральные центры для получения медицинской помощи», — рассказал Шуляк. «В Москве это больше коснется частных клиник, так как городские стационары чаще всего оснащены таким количеством коек для лечения пациентов с онкологией», — отметил собеседник.
В ответ на запрос «Ведомостей» Минздрав прислал разъяснения к порядку, в которых говорится, что для организации отделений в медицинской организации необходимо наличие не менее 70 коек онкологического профиля (например: двух онкологических отделений хирургических методов лечения по 25 коек и одно отделение противоопухолевой лекарственной терапии на 20 коек) и расположенных в пределах имущественного комплекса, функционально и технологически объединенных вышеуказанных структурных подразделений. При этом в Минздраве подчеркнули, что «для федеральных медицинских организаций требование по наличию 70 коек онкологического профиля необязательно».
В министерстве также сообщили, что требования к минимальному числу коек и наличию сопутствующих подразделений «позволяют обеспечить качество оказываемой медицинской помощи всем категориям больных вне зависимости от состояния тяжести здоровья и с учетом обеспечения комплексного подхода и поддержания должной квалификации медицинских работников». В Минздраве не ответили на вопрос «Ведомостей» о том, приведет ли новое требование к сокращению числа стационаров, которые оказывают медицинскую помощь больным с онкологией, но отметили, что сокращение числа коек для оказания медицинской помощи по профилю «онкология» не планируется. «Ограничений по коечному фонду государственных и частных медицинских организаций порядком не предполагается», — считают в Минздраве.
Открытых данных по коечному фонду в онкологических отделениях стационаров сейчас нет, рассказал Шуляк.
Московский научно-исследовательский онкологический институт имени П.А. Герцена публиковал доклад о состоянии онкологической помощи населению России в 2019 г. В нем говорилось, что число онкологических коек в медицинских организациях России в 2019 г. составило 36 186, на протяжении 2014-2019 гг. число коек выросло на 1 250, при этом в расчете на 1 000 случаев вновь выявленных злокачественных новообразований наблюдалось снижение коечного фонда − с 64,1 до 59,7. Число радиологических коек составило 7 815 (2018 г. − 7 887) или 13,3 на 1000 вновь выявленных случаев злокачественного новообразования.
Потери российской экономики от преждевременных смертей из-за онкологических заболеваний оцениваются в $8 млрд в год, сообщал «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование Национального медицинского исследовательского центра онкологии им. Петрова, Университета Тампере (Финляндия), а также Международного агентства по изучения рака при Всемирной организации здравоохранения. Наибольший ущерб экономике, по подсчетам экспертов, приносит смертность от рака легкого у мужчин ($1,2 млрд, 24% общего ущерба от мужской смертности из-за онкозаболеваний) и от рака молочной железы у женщин ($0,6 млрд, 20% общего ущерба от женской смертности от онкозаболеваний).