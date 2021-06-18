Медики предупредили о сокращении числа клиник для помощи онкобольным

Генеральный директор DSM Group Сергей Шуляк говорит, что такие требования Минздрава ударят не только по частным клиникам, но и по региональным клиникам — областным и городским. «Даже в областных не предусмотрено такого количества коек. То есть больным онкологией придется ехать уже не в региональные, а в федеральные центры для получения медицинской помощи», — рассказал Шуляк. «В Москве это больше коснется частных клиник, так как городские стационары чаще всего оснащены таким количеством коек для лечения пациентов с онкологией», — отметил собеседник.