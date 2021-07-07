Осужденный экс-губернатор Кировской области Никита Белых стал подозреваемым

Осужденный экс-губернатор Кировской области Никита Белых стал подозреваемымДело касается средств государственной компании, три директора которой осуждены
Бывший председатель партии «Союз правых сил» Никита Белых, с 2009 г. по 2016 г. занимавший пост губернатора Кировской области, стал подозреваемым по новому уголовному делу – по ст. 286 ч. 2 УК (превышение полномочий, до семи лет лишения свободы), сообщила 6 июля пресс-служба Следственного комитета. Само дело было возбуждено еще в прошлом году, но в отношении Белых отдельное производство было выделено 1 июня, сообщил «Ведомостям» адвокат Белых Андрей Грохотов.
По версии следствия, Белых, занимая пост губернатора Кировской области, способствовал получению казенным предприятием «Управление по обеспечению топливом» (как следует из материалов арбитражного дела № А28-3688/2018) займа на сумму 202 млн руб. от АО «Кировская региональная ипотечная корпорация» (К.Р.И.К.). После одобрения этого займа деньги согласно поручениям губернатора были распределены среди других юрлиц, которые не были связаны с уставными целями корпорации.