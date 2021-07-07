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Осужденный экс-губернатор Кировской области Никита Белых стал подозреваемым

Дело касается средств государственной компании, три директора которой осуждены
Константин Гликин
По новой статье Никите Белых грозит до семи лет лишения свободы /Евгений Разумный / Ведомости

Бывший председатель партии «Союз правых сил» Никита Белых, с 2009 г. по 2016 г. занимавший пост губернатора Кировской области, стал подозреваемым по новому уголовному делу – по ст. 286 ч. 2 УК (превышение полномочий, до семи лет лишения свободы), сообщила 6 июля пресс-служба Следственного комитета. Само дело было возбуждено еще в прошлом году, но в отношении Белых отдельное производство было выделено 1 июня, сообщил «Ведомостям» адвокат Белых Андрей Грохотов.

По версии следствия, Белых, занимая пост губернатора Кировской области, способствовал получению казенным предприятием «Управление по обеспечению топливом» (как следует из материалов арбитражного дела № А28-3688/2018) займа на сумму 202 млн руб. от АО «Кировская региональная ипотечная корпорация» (К.Р.И.К.). После одобрения этого займа деньги согласно поручениям губернатора были распределены среди других юрлиц, которые не были связаны с уставными целями корпорации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных