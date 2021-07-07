Осужденный экс-губернатор Кировской области Никита Белых стал подозреваемым

Бывший председатель партии «Союз правых сил» Никита Белых, с 2009 г. по 2016 г. занимавший пост губернатора Кировской области, стал подозреваемым по новому уголовному делу – по ст. 286 ч. 2 УК (превышение полномочий, до семи лет лишения свободы), сообщила 6 июля пресс-служба Следственного комитета. Само дело было возбуждено еще в прошлом году, но в отношении Белых отдельное производство было выделено 1 июня, сообщил «Ведомостям» адвокат Белых Андрей Грохотов.