Никиту Белых уволили из тюремной библиотеки

Никита Белых был задержан и обвинен в получении взяток в 2016 г. Вскоре после задержания президент России Владимир Путин отстранил его с должности губернатора Кировской области в связи с утратой доверия. В 2018 г. экс-губернатор был приговорен к 8 годам лишения свободы и штрафу в размере 48 млн руб. Заместитель директора ФСИН Валерий Максименко заявлял в интервью RT, что Белых назначили заведующим библиотеки из-за «большого интеллекта, опыта, потенциала», полученного на государственной должности. С 2018 г. Белых ведет блог по переписке: первые записи появились на сайте White News, принадлежащем его бывшей жене Екатерины Рейферт, а последние — на «Эхо Москвы».