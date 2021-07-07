Регионам дадут рекомендации по введению ограничений на массовые мероприятия

Регионам дадут рекомендации по введению ограничений на массовые мероприятияВ правительстве указывают на рост заболеваемости коронавирусом там, где они еще разрешены
Роспотребнадзор по поручению правительства подготовил проект постановления о критериях оценки эпидемической ситуации в регионах. На его основании субъекты Федерации должны будут принимать решения о степени ограничения массовых мероприятий, сообщила 7 июля вице-премьер Татьяна Голикова на совещании правительства России с участием президента Владимира Путина. По словам Голиковой, за неделю число заболевших коронавирусом в России выросло на 17%, хотя темп прироста заболеваемости снизился (на прошлой неделе прирост составил 24,2%). В 82 из 85 регионов заболеваемость растет, некоторое снижение наблюдается в Москве «благодаря реализуемым ограничительным мерам и высоким темпам вакцинации», отметила вице-премьер.
На уровне заболеваемости сказалось отношение регионов к массовым мероприятиям. Сейчас зрелищно-развлекательные мероприятия, а также оказание услуг общественного питания с 23 часов до 6 утра запрещены в 69 регионах, сказала Голикова. В 14 субъектах Федерации такие запреты дополнительно введены за последние три недели.
В 16 регионах не запрещены массовые мероприятия и работа общепита в ночное время и в некоторых из них (Забайкалье, Карелия и Тува) заболеваемость за последнюю неделю превышает общероссийский уровень (100,7 на 100 000 населения. – «Ведомости»), подчеркнула вице-премьер. По ее словам, в условиях роста заболеваемости проведение массовых мероприятий как в закрытых помещениях, так и на открытом воздухе несет дополнительные риски осложнения эпидемической ситуации.
Проект Роспотребнадзора предполагает, что будет определено три типа эпидемической ситуации: на основании оценки этой ситуации главными санитарными врачами регионов будет приниматься «обоснованное решение о введении того или иного уровня» ограничения массовых мероприятий, сказала Голикова. В пресс-службе Роспотребнадзора сказали «Ведомостям», что документ готовится к публикации, а до этого момента его содержание комментировать в ведомстве не могут.
29 июня глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом просила премьер-министра Михаила Мишустина ввести запрет на массовые мероприятия, в том числе политические, в регионах со сложной эпидемической ситуацией. Мишустин согласился с Поповой и попросил ее обратиться к главным санитарным врачам регионов, чтобы они «занимали активную позицию» по этому вопросу.
Сейчас региональные власти сами принимают решения о введении ограничений, говорит член комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный (КПРФ). При ограничении массовых мероприятий главные санитарные врачи субъектов Федерации, вероятно, будут ориентироваться на такие критерии, как распространенность заболевания, скорость его распространения, а также на размер населенных пунктов, где коронавирус распространяется.
Политолог Глеб Кузнецов считает, что готовящийся документ – это универсальная дорожная карта для всех регионов, которая позволит принимать решения по унифицированным критериям. Европейскими правительствами они использовались начиная с первой волны пандемии в 2020 г. Кузнецов отмечает, что теперь массовые мероприятия могут быть запрещены в целом ряде регионов: «Для их руководства это будет хорошим способом продемонстрировать серьезный подход в борьбе с пандемией».