Регионам дадут рекомендации по введению ограничений на массовые мероприятия

В 16 регионах не запрещены массовые мероприятия и работа общепита в ночное время и в некоторых из них (Забайкалье, Карелия и Тува) заболеваемость за последнюю неделю превышает общероссийский уровень (100,7 на 100 000 населения. – «Ведомости»), подчеркнула вице-премьер. По ее словам, в условиях роста заболеваемости проведение массовых мероприятий как в закрытых помещениях, так и на открытом воздухе несет дополнительные риски осложнения эпидемической ситуации.