В Москве и Подмосковье отменят систему обязательных QR-кодов

В Москве и Подмосковье отменят систему обязательных QR-кодовНекоторые рестораторы ожидают восстановления объема выручки в течение месяца
Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24» объявил, что с 19 июля в городе отменяются QR-коды для прохода в кафе и рестораны. По его словам, отменить вход в рестораны по QR-кодам в Москве позволяет успешный ход вакцинации. Они продействовали 2 недели. Аналогичное решение было было принято и в Московской области, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в Telegram-канале.
По словам Собянина, эпидемическая ситуация в Москве продолжает оставаться сложной, но уже четвертую неделю «видны улучшения основных показателей», в частности, почти двукратное снижение ежедневно выявляемых заболевших, а госпитализации упали на треть. «Мы приняли ряд серьезных решений: о выводе из ковидной группировки более шести тысяч коек, и они начнут в ближайшее время свою плановую работу. И второе решение — с 19 числа мы отменяем обязательные QR-коды в общепите», — сказал Собянин во время совещания президиума Координационного совета по борьбе с коронавирусом с премьер-министром Михаилом Мишустиным, которое проводилось по видеосвязи.
«Это важное решение. У меня было много обращений от бизнеса, общественных организаций, партийных организаций, в частности, Федерации рестораторов и отельеров. Хотел бы поблагодарить московский бизнес за ответственное отношение к тем мерам, которые мы предпринимали, к совместной работе», — сказал Собянин.
Отмена обязательных QR-кодов стала возможной «благодаря ограничительным мерам, которые были введены, ужесточению санитарных требований и массовой вакцинации». Собянин отметил, что только за последний месяц в Москве полностью было привито более 2 млн человек, а первым компонентом вакцины — около 3,8 млн человек.
Указ мэра
Позже мэрия Москвы опубликовала указ Собянина об отмене системы QR-кодов. В соответствии с ним рестораны и кафе имеют право «самостоятельно установить требование» проверять QR-коды у посетителей. «Отменяется обязанность организаций, индивидуальных предпринимателей обеспечивать проверку у всех посетителей QR-кодов», — следует из документа.
Статистика по COVID-19
По данным оперштаба на 16 июля, в Москве за сутки выявили 5382 случая заражения коронавирусом, выздоровели 8032 человека, скончались 105 пациентов. За все время пандемии в столице выявили 1 454 217 случаев болезни. Для сравнения: накануне сообщалось о 5237 новых случаях в столице, 14 июля — 3966, а 13 июля — о 4991 случае.
Кроме того, возобновляется ночная работа общепита, в том числе фуд-кортов в торговых центрах (в период с 23.00 до 6.00). Посещение сезонных и летних кафе разрешается без предъявления кода при соблюдении санитарных требований. Возобновляется проведение мероприятий в барах, ночных клубах и караоке, а также работа детских комнат.
Систему обязательных QR-кодов также с 19 июля отменят и в Подмосковье. Такое постановление подписал губернатор региона Андрей Воробьев. Согласно опубликованному на сайте подмосковной администрации постановлению, обязательное предъявление QR-кода больше не требуется при посещении общепита, ночных клубов, дискотек, детских игровых комнат, аттракционов, зоопарков, а также при использовании инфраструктуры городских парков культуры и отдыха. Так же, как и в Москве, бизнесу предоставлено право самостоятельно принять решение о допуске только посетителей, имеющих QR-код.
Ожидания рынка
С 19 июля возникнет некая эйфория на фоне отмены обязательной системы QR-кодов в ресторанах, но расслабляться нельзя, так как в мире идет третья волна коронавируса, рассказал «Ведомостям» президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров. По его словам, на встрече с Собяниным отрасль предлагала сделать послабления для тех ресторанов, которые продолжат проверять наличие QR-кодов у гостей. Их предлагалось освободить от необходимости соблюдать ряд ограничений, таких как требования по рассадке, по ношению масок и перчаток.
Решение об отмене обязательной системы QR-кодов стало возможным благодаря высоким темпам вакцинации населения и активной позиции бизнеса, считает основатель «Теремка» Михаил Гончаров. «Были активные рабочие группы в Минпромторге и правительстве Москвы. Мы показывали убытки, на совещаниях мы говорили о том, что отрасль не выдержит, если не будут оказаны меры поддержки. И нужно какое-то решение принимать, чтобы спасти бизнес. Мы очень рады, что удалось спасти бизнес самым лучшим способом: не мерами поддержки, а открытием заведений, потому что всем нужно работать, а не помощь получать», — сказал он «Ведомостям».
По оценке Гончарова, после отмены QR-кодов «восстановление по выручке займет около месяца». «При лучшем сценарии за две-три недели мы достигнем показателей конца июня этого года», — сказал он.
По оценке Бухарова, показатель снижения выручки за время действия системы QR-кодов был разный и зависел от вида заведения, его расположения и наличия доставки. «Если мы говорим о ресторанах, расположенных в ТЦ, не имеющих веранды, то они потеряли до 95%, фуд-корты были вовсе закрыты, они потеряли до 100% выручки. Рестораны с большой верандой потеряли 60-50%, с верандой и доставкой — 40-35%. Выручка выросла у тех ресторанов, кто плотно занимается доставкой. Жаркая погода в Москве привела к очередям на верандах, которых в Москве насчитывается около 3000, в то время как ресторанов — 15 000», — сказал он.
Президент профессионального ресторанного альянса «Реал» Дмитрий Левицкий не ожидает восстановления выручки ресторанной отрасли текущим летом. По его словам, помимо системы QR-кодов на падение доходов ресторанной отрасли повлияли жаркая погода в Москве и снижение туристического потока.
«Сейчас большую роль играет погода, так как зачастую летом мы наблюдаем спад по выручке, особенно у тех, у кого нет веранд, жара не способствует аппетиту людей. Но это все равно лучше, чем было с QR-кодами», — подчеркнул Левицкий.
Основательница сети «Андерсон», а также общественный омбудсмен в сфере малого и среднего предпринимательства Анастасия Татулова заявила, что в Москве за время действия системы QR-кодов закрылось около 200 ресторанов. «За весь прошлый год мы потеряли 220 ресторанов. Это критичные цифры, они показывают, что отрасль в стрессе», — сказала она в беседе с «Ведомостями». По ее словам, к концу августа, «если не будет никаких других потрясений, отрасль должна потихонечку восстановиться».
По решению московских властей с 28 июня кафе и рестораны столицы, в том числе расположенные в фуд-кортах торговых центров, было разрешено посещать только при наличии QR-кода. Его могут получить люди, сделавшие прививку от коронавируса, переболевшие им меньше полугода назад или получившие отрицательный ПЦР-тест. Аналогичное ограничение для посетителей летних веранд должно было заработать с 1 августа.