В Москве и Подмосковье отменят систему обязательных QR-кодов

По оценке Бухарова, показатель снижения выручки за время действия системы QR-кодов был разный и зависел от вида заведения, его расположения и наличия доставки. «Если мы говорим о ресторанах, расположенных в ТЦ, не имеющих веранды, то они потеряли до 95%, фуд-корты были вовсе закрыты, они потеряли до 100% выручки. Рестораны с большой верандой потеряли 60-50%, с верандой и доставкой — 40-35%. Выручка выросла у тех ресторанов, кто плотно занимается доставкой. Жаркая погода в Москве привела к очередям на верандах, которых в Москве насчитывается около 3000, в то время как ресторанов — 15 000», — сказал он.