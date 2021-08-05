Суд признал Майкла Калви виновным в растрате средств банка «Восточный»

Уголовное дело против Калви и шестерых его коллег по фонду Baring Vostok и банку «Восточный» Следственный комитет возбудил в феврале 2019 г. Первоначально следствие квалифицировало дело как мошенничество (ст.159 УК), но затем сменило вменяемую статью на растрату (ст.160). По версии правоохранительных органов, Калви в составе преступной группы растратил 2,5 млрд руб. «Восточного» – так следствие расценило принятие банком акций люксембургской компании IFTG в качестве отступных по кредиту на 2,5 млрд руб. Заемщиком было Первое коллекторское бюро, также принадлежащее Baring Vostok. Миноритарий «Восточного» Шерзод Юсупов, голосовавший в совете директоров за сделку, позже счел себя и банк обманутыми, а замену неравноценной и обратился с заявлением в ФСБ. Кредит ПКБ банк выдал в 2015 г. для погашения забалансовых обязательств «Восточного» перед BCS Cyprus: по ним были заложены евробонды банка на 6 млрд руб., объяснял в суде сам Калви.