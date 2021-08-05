Суд признал Майкла Калви виновным в растрате средств банка «Восточный»Какое наказание будет избрано для подсудимого, суд объявит позднее
Мещанский районный суд признал основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви виновным в растрате 2,5 млрд руб. средств банка «Восточный», передает корреспондент «Ведомостей». Вместе с Калви виновными признаны шестеро фигурантов дела — партнеры фонда Филипп Дельпаль, Ваган Абгарян и Иван Зюзин, входившие в совет директоров банка «Восточный» в 2017 г., советник предправления Норвик Банка, в прошлом предправления «Восточного» Алексей Кордичев, гендиректор Первого коллекторского бюро (ПКБ) Максим Владимиров и бывший директор по инвестициям банка Александр Цакунов.
Какое наказание будет избрано для обвиняемых, суд объявит позднее. Прокуратура ранее запросила для фигурантов дела условные сроки — 6 лет для самого Калви и 4-5 лет условно для его коллег.
Уголовное дело против Калви и шестерых его коллег по фонду Baring Vostok и банку «Восточный» Следственный комитет возбудил в феврале 2019 г. Первоначально следствие квалифицировало дело как мошенничество (ст.159 УК), но затем сменило вменяемую статью на растрату (ст.160). По версии правоохранительных органов, Калви в составе преступной группы растратил 2,5 млрд руб. «Восточного» – так следствие расценило принятие банком акций люксембургской компании IFTG в качестве отступных по кредиту на 2,5 млрд руб. Заемщиком было Первое коллекторское бюро, также принадлежащее Baring Vostok. Миноритарий «Восточного» Шерзод Юсупов, голосовавший в совете директоров за сделку, позже счел себя и банк обманутыми, а замену неравноценной и обратился с заявлением в ФСБ. Кредит ПКБ банк выдал в 2015 г. для погашения забалансовых обязательств «Восточного» перед BCS Cyprus: по ним были заложены евробонды банка на 6 млрд руб., объяснял в суде сам Калви.
Стоимость акций люксембургской компании IFTG стала ключевым вопросом дела Baring. Следствие сначала оценило справедливую стоимость пакета в 600 000 руб. Калви же считал, что стоимость акций IFTG 3 млрд руб. и предлагал проверить это, продав пакет. Позже следствие заказало еще одну экспертизу: она показала, что акции с учетом ограничений в уставе компании стоили 254 млн руб. Но та же экспертиза показала, что рыночная стоимость активов IFTG превышала 4 млрд руб. Защита обвиняемых настаивала, что ограничения из устава IFTG позже были исключены, а кредитные средства банка в итоге ушли на погашение его собственных забалансовых обязательств.
Осенью прошлого года акционеры «Восточного» — Baring Vostok и «Финвижн» Артема Аветисяна — подписали соглашение, по которому ПКБ погасило ущерб по уголовному делу на 2,5 млрд с помощью денег фонда.
Прокуратура считала, что вина всех фигурантов в хищении средств в особо крупном размере в составе организованной группы доказана.
На заседании 19 июля Калви отметил, что «единственный аргумент» обвинения по поводу наличия преступной группы был, что Калви и сотрудники его фонда и банка — «акулы бизнеса». «Они [обвинение] даже не попытались что-либо доказать — ни роль каждого в группе, ни взаимодействие, ни выполненные действия этой группы», — отмечал Калви. А мысль о том, что он «акула» Калви называл абсурдной, добавляя, что о его честности публично говорили многие ведущие фигуры российского бизнес-сообщества, среди которых предправления Сбербанка Герман Греф, гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев, предправления ВТБ Андрей Костин, основатель «Тинькофф банка» Олег Тиньков и др.
Допрошенные в суде финансовый директор банка и руководитель казначейства подтверждали, что единственным бенефициаром кредитной сделки ПКБ был сам «Восточный», говорил Калви: у «Восточного» были обязательства перед BCS, которые он должен был погасить, иначе компания бы оставила у себя евробонды банка на 6 млрд, а тот мог просто перестать существовать. Калви, по его словам, никогда не давал ни устных, ни письменных указаний кому-либо о каком-либо аспекте сделки, и в ходе судебного следствия не установлено доказательств того, что он это делал.
Сторона обвинения считала Калви ответственным за организацию расчетов ПКБ с банком «Восточный» на основании соглашения об отступном. Калви в суде отмечал, что первоначальное предложение о погашении кредитов ПКБ путем приобретения финтех-активов, а не наличными средствами поступило от самого Юсупова. Общая стратегия этого приобретения, в частности покупка акций компании IFTG в качестве активов с ожидаемой оценкой в 2,5 млрд руб., была единогласно утверждена советом директоров банка в августе 2016 г., включая голоса независимых директоров и самого Юсупова.
Калви связывал уголовное дело с акционерный конфликтом в банке «Восточный». Он разгорелся три года назад. До начала конфликта крупнейшим акционером банка был Baring Vostok, который владел 51,6% акций банка, у «Финвижн» Аветисяна было 32% и опцион на выкуп 10%. Он был заключен перед объединением «Юниаструм банка» Аветисяна с «Восточным».
Вместе с пакетами партнеров Аветисяна — Юсупова (4,82%) и Юрия Данилова (3,2%) — реализация опциона увеличивала их долю до контрольной. Но в 2017 г. Baring Vostok отказался исполнять опцион и продавать «Финвижн» 9,99% акций «Восточного». Фонд объяснял отказ выводом активов из «Юниаструма» на 3,6 млрд руб. еще до присоединения, но проиграл спор за опцион в российском суде. Контроль в банке в итоге оказался у Аветисяна с партнерами. За все время акционерного конфликта и из-за предписаний ЦБ у «Восточного» возникли проблемы с капиталом. Baring Vostok был готов выкупить допэмиссию банка на 5 млрд руб., которую планировали провести еще в 2018 г. Но суд запретил это делать по ходатайству «Финвижн», а позже ЦБ признал эмиссию несостоявшейся.
В октябре 2020 г. акционеры «Восточного» заключили мировое соглашение (соглашение по возврату 2,5 млрд руб. заключалось отдельно). Его главным условием стал отзыв всех исков из российских, зарубежных и третейских судов. Стороны судились в российской, лондонской, кипрской и итальянской юрисдикциях.
Весной этого года история «Восточного» завершилась – Совкомбанк купил 88% банка у его акционеров за 8,7 млрд руб. В мае Совкомбанк также направил оферту миноритариям на выкуп их акций для консолидации у себя 100% банка. Таким образом, весь «Восточный» оценен в 9,9 млрд руб. Банк оценили в меньше половины капитала, который по итогам 2020 г. составлял 31,2 млрд руб. по МСФО. Совкомбанк присоединит «Восточный» и откажется от его бренда.