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Суд признал Майкла Калви виновным в растрате средств банка «Восточный»

Какое наказание будет избрано для подсудимого, суд объявит позднее
Екатерина Литова
Евгений Разумный / Ведомости

Мещанский районный суд признал основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви виновным в растрате 2,5 млрд руб. средств банка «Восточный», передает корреспондент «Ведомостей». Вместе с Калви виновными признаны шестеро фигурантов дела — партнеры фонда Филипп Дельпаль, Ваган Абгарян и Иван Зюзин, входившие в совет директоров банка «Восточный» в 2017 г., советник предправления Норвик Банка, в прошлом предправления «Восточного» Алексей Кордичев, гендиректор Первого коллекторского бюро (ПКБ) Максим Владимиров и бывший директор по инвестициям банка Александр Цакунов.

Какое наказание будет избрано для обвиняемых, суд объявит позднее. Прокуратура ранее запросила для фигурантов дела условные сроки — 6 лет для самого Калви и 4-5 лет условно для его коллег.

Уголовное дело против Калви и шестерых его коллег по фонду Baring Vostok и банку «Восточный» Следственный комитет возбудил в феврале 2019 г. Первоначально следствие квалифицировало дело как мошенничество (ст.159 УК), но затем сменило вменяемую статью на растрату (ст.160). По версии правоохранительных органов, Калви в составе преступной группы растратил 2,5 млрд руб. «Восточного» – так следствие расценило принятие банком акций люксембургской компании IFTG в качестве отступных по кредиту на 2,5 млрд руб. Заемщиком было Первое коллекторское бюро, также принадлежащее Baring Vostok. Миноритарий «Восточного» Шерзод Юсупов, голосовавший в совете директоров за сделку, позже счел себя и банк обманутыми, а замену неравноценной и обратился с заявлением в ФСБ. Кредит ПКБ банк выдал в 2015 г. для погашения забалансовых обязательств «Восточного» перед BCS Cyprus: по ним были заложены евробонды банка на 6 млрд руб., объяснял в суде сам Калви. 

Майкл Калви может оказаться на свободе

Это стало возможным после мирового соглашения между акционерами банка «Восточный»

Стоимость акций люксембургской компании IFTG стала ключевым вопросом дела Baring. Следствие сначала оценило справедливую стоимость пакета в 600 000 руб. Калви же считал, что стоимость акций IFTG 3 млрд руб. и предлагал проверить это, продав пакет. Позже следствие заказало еще одну экспертизу: она показала, что акции с учетом ограничений в уставе компании стоили 254 млн руб. Но та же экспертиза показала, что рыночная стоимость активов IFTG превышала 4 млрд руб. Защита обвиняемых настаивала, что ограничения из устава IFTG позже были исключены, а кредитные средства банка в итоге ушли на погашение его собственных забалансовых обязательств. 

Осенью прошлого года акционеры «Восточного» — Baring Vostok и «Финвижн» Артема Аветисяна — подписали соглашение, по которому ПКБ погасило ущерб по уголовному делу на 2,5 млрд с помощью денег фонда.

Прокуратура считала, что вина всех фигурантов в хищении средств в особо крупном размере в составе организованной группы доказана.

На заседании 19 июля Калви отметил, что «единственный аргумент» обвинения по поводу наличия преступной группы был, что Калви и сотрудники его фонда и банка — «акулы бизнеса». «Они [обвинение] даже не попытались что-либо доказать — ни роль каждого в группе, ни взаимодействие, ни выполненные действия этой группы», — отмечал Калви. А мысль о том, что он «акула» Калви называл абсурдной, добавляя, что о его честности публично говорили многие ведущие фигуры российского бизнес-сообщества, среди которых предправления Сбербанка Герман Греф, гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев, предправления ВТБ Андрей Костин, основатель «Тинькофф банка» Олег Тиньков и др. 

Допрошенные в суде финансовый директор банка и руководитель казначейства подтверждали, что единственным бенефициаром кредитной сделки ПКБ был сам «Восточный», говорил Калви: у «Восточного» были обязательства перед BCS, которые он должен был погасить, иначе компания бы оставила у себя евробонды банка на 6 млрд, а тот мог просто перестать существовать. Калви, по его словам, никогда не давал ни устных, ни письменных указаний кому-либо о каком-либо аспекте сделки, и в ходе судебного следствия не установлено доказательств того, что он это делал.

Сторона обвинения считала Калви ответственным за организацию расчетов ПКБ с банком «Восточный» на основании соглашения об отступном. Калви в суде отмечал, что первоначальное предложение о погашении кредитов ПКБ путем приобретения финтех-активов, а не наличными средствами поступило от самого Юсупова. Общая стратегия этого приобретения, в частности покупка акций компании IFTG  в качестве активов с ожидаемой оценкой в 2,5 млрд руб., была единогласно утверждена советом директоров банка в августе 2016 г., включая голоса независимых директоров и самого Юсупова. 

Калви связывал уголовное дело с акционерный конфликтом в банке «Восточный». Он разгорелся три года назад. До начала конфликта крупнейшим акционером банка был Baring Vostok, который владел 51,6% акций банка, у «Финвижн» Аветисяна было 32% и опцион на выкуп 10%. Он был заключен перед объединением «Юниаструм банка» Аветисяна с «Восточным».

Вместе с пакетами партнеров Аветисяна — Юсупова (4,82%) и Юрия Данилова (3,2%) — реализация опциона увеличивала их долю до контрольной. Но в 2017 г. Baring Vostok отказался исполнять опцион и продавать «Финвижн» 9,99% акций «Восточного». Фонд объяснял отказ выводом активов из «Юниаструма» на 3,6 млрд руб. еще до присоединения, но проиграл спор за опцион в российском суде. Контроль в банке в итоге оказался у Аветисяна с партнерами. За все время акционерного конфликта и из-за предписаний ЦБ у «Восточного» возникли проблемы с капиталом. Baring Vostok был готов выкупить допэмиссию банка на 5 млрд руб., которую планировали провести еще в 2018 г. Но суд запретил это делать по ходатайству «Финвижн», а позже ЦБ признал эмиссию несостоявшейся. 

В октябре 2020 г. акционеры «Восточного» заключили мировое соглашение (соглашение по возврату 2,5 млрд руб. заключалось отдельно). Его главным условием стал отзыв всех исков из российских, зарубежных и третейских судов. Стороны судились в российской, лондонской, кипрской и итальянской юрисдикциях.

Весной этого года история «Восточного» завершилась – Совкомбанк купил 88% банка у его акционеров за 8,7 млрд руб. В мае Совкомбанк также направил оферту миноритариям на выкуп их акций для консолидации у себя 100% банка. Таким образом, весь «Восточный» оценен в 9,9 млрд руб. Банк оценили в меньше половины капитала, который по итогам 2020 г. составлял 31,2 млрд руб. по МСФО. Совкомбанк присоединит «Восточный» и откажется от его бренда.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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