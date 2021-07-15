Майкл Калви может оказаться на свободе

Калви в суде не раз связывал уголовное дело с акционерный конфликтом в банке «Восточный». Он разгорелся три года назад. До начала конфликта крупнейшим акционером банка был Baring Vostok, который владел 51,6% акций банка, у «Финвижн» Артема Аветисяна было 32% и опцион на выкуп 10%. Он был заключен перед объединением «Юниаструм банка» Аветисяна с «Восточным». Вместе с пакетами партнеров Аветисяна – Юсупова (4,82%) и Юрия Данилова (3,2%) – реализация опциона увеличивала их долю до контрольной. Но в 2017 г. Baring Vostok отказался исполнять опцион и продавать «Финвижн» 9,99% акций «Восточного». Фонд объяснял отказ выводом активов из «Юниаструма» на 3,6 млрд руб. еще до присоединения, но проиграл спор за опцион в суде. За все время акционерного конфликта и из-за предписаний ЦБ у «Восточного» возникли проблемы с капиталом. Baring Vostok был готов выкупить допэмиссию банка на 5 млрд руб., которая была запланирована еще в 2018 г. Но суд запретил это делать по ходатайству «Финвижн», а позже ЦБ признал эмиссию несостоявшейся.