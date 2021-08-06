Власти могут расширить перечень бесплатных лекарств от спинальной мышечной атрофии

Власти могут расширить перечень бесплатных лекарств от спинальной мышечной атрофииМинздрав предложил включить в число жизненно необходимых препаратов рисдиплам
Комиссия Минздрава по формированию перечней лекарств 5 августа рекомендовала правительству включить второй препарат для лечения спинальной мышечной атрофии (СМА) – рисдиплам (торговое наименование «эврисди») в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП).
СМА – это генетическое нервно-мышечное заболевание, оно встречается у одного из 5184 новорожденных, следует из расчетов лаборатории ДНК-диагностики ФГБНУ «Медико-генетический научный центр им. академика Н. П. Бочкова». У больных появляются трудности с ходьбой, глотанием, у младенцев – с ползанием. СМА неизлечима, но при правильно подобранной терапии развитие болезни можно остановить.
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