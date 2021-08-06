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Власти могут расширить перечень бесплатных лекарств от спинальной мышечной атрофии

Минздрав предложил включить в число жизненно необходимых препаратов рисдиплам
Анна Киселева
СМА – это генетическое нервно-мышечное заболевание, оно встречается у одного из 5184 новорожденных /Юрий Смитюк/ТАСС

Комиссия Минздрава по формированию перечней лекарств 5 августа рекомендовала правительству включить второй препарат для лечения спинальной мышечной атрофии (СМА) – рисдиплам (торговое наименование «эврисди») в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП).

СМА – это генетическое нервно-мышечное заболевание, оно встречается у одного из 5184 новорожденных, следует из расчетов лаборатории ДНК-диагностики ФГБНУ «Медико-генетический научный центр им. академика Н. П. Бочкова». У больных появляются трудности с ходьбой, глотанием, у младенцев – с ползанием. СМА неизлечима, но при правильно подобранной терапии развитие болезни можно остановить.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных