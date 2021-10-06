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Пациенты с гепатитом С попросили Путина выделить деньги на их лечение

Чтобы вылечить их всех, необходимо 606 млрд рублей
Мария Котова
Президента и правительство попросили выделить до 2024 г. побольше средств на лекарства от гепатита С / Getty Images

Ряд пациентских организаций, в числе которых «Вместе против гепатита» и Всероссийский союз пациентов, обратились 27 сентября к президенту России Владимиру Путину и министру финансов Антону Силуанову с просьбой предусмотреть в проекте закона о федеральном бюджете на 2022–2024 гг. средства на борьбу с гепатитом С. «Ведомости» ознакомились с копией письма, его подлинность подтвердил председатель правления «Вместе против гепатита» Никита Коваленко. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что ему «ничего не известно о таких обращениях». Представитель Минфина в ответ на запрос «Ведомостей» перенаправил в Минздрав, где не ответили.

Авторы письма напоминают в нем Путину о том, что в ходе послания Федеральному собранию в апреле этого года тот поручил обеспечить до 2030 г. поэтапную реализацию мероприятий для борьбы с этим заболеванием. В документе со ссылкой на исследование Научно-исследовательского финансового института (НИФИ) Минфина также говорится, что меры по борьбе с гепатитом помогут снизить смертность в стране и поспособствуют достижению к 2030 г. показателя средней продолжительности жизни 78 лет. При этом сейчас какая-либо информация о реализации правительством конкретных мероприятий отсутствует, отмечается в письме.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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