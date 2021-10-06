Пациенты с гепатитом С попросили Путина выделить деньги на их лечение

Авторы письма напоминают в нем Путину о том, что в ходе послания Федеральному собранию в апреле этого года тот поручил обеспечить до 2030 г. поэтапную реализацию мероприятий для борьбы с этим заболеванием. В документе со ссылкой на исследование Научно-исследовательского финансового института (НИФИ) Минфина также говорится, что меры по борьбе с гепатитом помогут снизить смертность в стране и поспособствуют достижению к 2030 г. показателя средней продолжительности жизни 78 лет. При этом сейчас какая-либо информация о реализации правительством конкретных мероприятий отсутствует, отмечается в письме.