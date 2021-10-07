Почему Нобелевский лауреат не верит в торговлю углеродными квотами

Манабе в сентябре исполнилось 90 лет, но он по-прежнему преподает в Принстонском университете – уже более полувека, если не считать небольших перерывов. Манабе родился в 1931 г. на юге Японии. «Я парень из сельской местности», – рассказывал он (здесь и далее цитаты по интервью сайту Американского института физики (AIP). Он был младшим сыном деревенского врача, его дед был врачом в деревне, его старший брат поступил в медицинский институт. Манабе тоже собирался стать доктором, хотя не особо любил медицину и чем старше становился, тем больше интересовался математикой и физикой. Манабе рос в военные годы и помнит, как готовился к школьным экзаменам, прерываясь на сидение в бомбоубежище, когда объявляли воздушную тревогу. Но их так ни разу и не бомбили.