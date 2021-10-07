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Почему Нобелевский лауреат не верит в торговлю углеродными квотами

Эффективные рецепты борьбы с потеплением
Софья Корепанова
Jonathan NACKSTRAND / AFP

Объявленные 5 октября нобелевские лауреаты по физике занимались на первый взгляд мало связанными друг с другом вещами. Американский ученый японского происхождения Сюкуро Манабе и немец Клаус Хассельман изучали климат Земли и влияние на него человека. Итальянец Джорджо Паризи, по мнению Нобелевского комитета, внес «революционный вклад в теорию неупорядоченных материй и случайных процессов». Но все же в обоих случаях ученые имели дело со сложнейшими системами.

Манабе и Хассельман создали климатические модели, которые используются сейчас учеными, и сделали «надежный прогноз глобального потепления». Как нельзя более вовремя: меньше чем через месяц в Глазго начнется 26-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата. Она должна была состояться год назад, но была отложена из-за пандемии.

Нобелевский комитет уже отмечал заслуги в борьбе с глобальным потеплением. В 2007 г. премию мира за усилия по предотвращению изменения климата получили бывший вице-президент США Альберт Гор и Межправительственная группа экспертов ООН по изменению климата (МГЭИК). Прогнозы экспертов опирались в том числе на труды Манабе и Хассельмана.

Сложнейшие фундаментальные исследования Паризи в области теоретической физики неожиданно могут оказаться полезными для противодействия COVID-19, а именно для прогноза распространения коронавирусной инфекции в мире. Этим мнением поделился с ТАСС профессор МГУ Евгений Перепелкин: «К примеру, волны коронавирусной инфекции, которыми сейчас охвачен весь мир: кажется, что вроде бы победили, а новая волна опять появляется. Это очень сложная система, которую трудно прогнозировать, и работа Паризи может быть использована для анализа ее поведения».

Сторонник упрощения

Манабе в сентябре исполнилось 90 лет, но он по-прежнему преподает в Принстонском университете – уже более полувека, если не считать небольших перерывов. Манабе родился в 1931 г. на юге Японии. «Я парень из сельской местности», – рассказывал он (здесь и далее цитаты по интервью сайту Американского института физики (AIP). Он был младшим сыном деревенского врача, его дед был врачом в деревне, его старший брат поступил в медицинский институт. Манабе тоже собирался стать доктором, хотя не особо любил медицину и чем старше становился, тем больше интересовался математикой и физикой. Манабе рос в военные годы и помнит, как готовился к школьным экзаменам, прерываясь на сидение в бомбоубежище, когда объявляли воздушную тревогу. Но их так ни разу и не бомбили.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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