Нобелевская премия по экономике за достижения в полевых исследованиях

Нобелевская премия по экономике за достижения в полевых исследованияхВсе трое лауреатов из США специализируются в экономической теории труда
Исследования в области экономической теории труда приобретают все большее значение в силу развития глобализации, увеличения мобильности людей, цифровизации и др. Премия Шведского государственного банка по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля присуждена трем экономистам, работающим в этой сфере: Джошуа Ангристу и Гвидо Имбенсу за «создание методологии анализа причинно-следственных связей» и Дэвиду Карду за «вклад в эмпирические исследования экономики труда». Это ученые из США (хотя каждый имеет второе гражданство).
В сообщении Нобелевского комитета сказано, что вместе лауреаты «совершили революцию в эмпирических исследованиях в области экономических наук». Речь идет о естественных экспериментах – наблюдениях за ситуациями, возникающими в реальной жизни, и методологии использования полученных данных.
Кард в соавторстве с Аланом Крюгером (1960–2019) выпустил книгу «Миф и измерение: новая экономическая теория минимальной заработной платы» (Myth and Measurement: The New Economics of the Minimum Wage, 1995). В ней на примерах из жизни развенчаны многие постулаты, казавшиеся незыблемыми, – например, выяснилось, что рост минимальной заработной платы не влияет на занятость, а приток новых трудовых мигрантов может повысить доходы местных жителей, но одновременно ухудшить положение иммигрантов, приехавших раньше. Прежде считалось, что все наоборот.
А Ангрист и Имбенс многое сделали для того, чтобы дать исследователям инструменты, с помощью которых можно интерпретировать данные естественных экспериментов. Благодаря их методикам социологи, медики и представители многих других наук могут на основе наблюдений делать научно обоснованные выводы о причинно-следственных связях.
Как Кард увлекся экспериментами
65-летний Кард, выходец из Канады, построил карьеру в американских институтах. «Я вырос на ферме недалеко от кампуса [канадского Университета Гвелфа] и в бытность старшеклассником часто пользовался ресурсами университета», – рассказывал он в интервью сайту Федерального резервного банка (ФРБ) Миннеаполиса. Он приложил все усилия, чтобы поступить в канадский Университет Куинс, но учился на физика, а наукой, принесшей ему премию, занялся случайно. Вот как он рассказывал эту историю в интервью для книги The Art and Practice of Economics Research: Lessons from Leading Minds (2012).