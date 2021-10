Нобелевская премия по экономике за достижения в полевых исследованиях

Кард в соавторстве с Аланом Крюгером (1960–2019) выпустил книгу «Миф и измерение: новая экономическая теория минимальной заработной платы» (Myth and Measurement: The New Economics of the Minimum Wage, 1995). В ней на примерах из жизни развенчаны многие постулаты, казавшиеся незыблемыми, – например, выяснилось, что рост минимальной заработной платы не влияет на занятость, а приток новых трудовых мигрантов может повысить доходы местных жителей, но одновременно ухудшить положение иммигрантов, приехавших раньше. Прежде считалось, что все наоборот.