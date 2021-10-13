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Нобелевская премия по экономике за достижения в полевых исследованиях

Все трое лауреатов из США специализируются в экономической теории труда
Софья Корепанова
Claudio BRESCIANI / TT NEWS AGENCY / AFP

Исследования в области экономической теории труда приобретают все большее значение в силу развития глобализации, увеличения мобильности людей, цифровизации и др. Премия Шведского государственного банка по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля присуждена трем экономистам, работающим в этой сфере: Джошуа Ангристу и Гвидо Имбенсу за «создание методологии анализа причинно-следственных связей» и Дэвиду Карду за «вклад в эмпирические исследования экономики труда». Это ученые из США (хотя каждый имеет второе гражданство).

В сообщении Нобелевского комитета сказано, что вместе лауреаты «совершили революцию в эмпирических исследованиях в области экономических наук». Речь идет о естественных экспериментах – наблюдениях за ситуациями, возникающими в реальной жизни, и методологии использования полученных данных.

Кард в соавторстве с Аланом Крюгером (1960–2019) выпустил книгу «Миф и измерение: новая экономическая теория минимальной заработной платы» (Myth and Measurement: The New Economics of the Minimum Wage, 1995). В ней на примерах из жизни развенчаны многие постулаты, казавшиеся незыблемыми, – например, выяснилось, что рост минимальной заработной платы не влияет на занятость, а приток новых трудовых мигрантов может повысить доходы местных жителей, но одновременно ухудшить положение иммигрантов, приехавших раньше. Прежде считалось, что все наоборот.

А Ангрист и Имбенс многое сделали для того, чтобы дать исследователям инструменты, с помощью которых можно интерпретировать данные естественных экспериментов. Благодаря их методикам социологи, медики и представители многих других наук могут на основе наблюдений делать научно обоснованные выводы о причинно-следственных связях.

Как Кард увлекся экспериментами

65-летний Кард, выходец из Канады, построил карьеру в американских институтах. «Я вырос на ферме недалеко от кампуса [канадского Университета Гвелфа] и в бытность старшеклассником часто пользовался ресурсами университета», – рассказывал он в интервью сайту Федерального резервного банка (ФРБ) Миннеаполиса. Он приложил все усилия, чтобы поступить в канадский Университет Куинс, но учился на физика, а наукой, принесшей ему премию, занялся случайно. Вот как он рассказывал эту историю в интервью для книги The Art and Practice of Economics Research: Lessons from Leading Minds (2012).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных