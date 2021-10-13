Нобелевская премия по экономике за достижения в полевых исследованиях

65-летний Кард, выходец из Канады, построил карьеру в американских институтах. «Я вырос на ферме недалеко от кампуса [канадского Университета Гвелфа] и в бытность старшеклассником часто пользовался ресурсами университета», – рассказывал он в интервью сайту Федерального резервного банка (ФРБ) Миннеаполиса. Он приложил все усилия, чтобы поступить в канадский Университет Куинс, но учился на физика, а наукой, принесшей ему премию, занялся случайно. Вот как он рассказывал эту историю в интервью для книги The Art and Practice of Economics Research: Lessons from Leading Minds (2012).