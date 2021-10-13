Госдума может ужесточить наказание за побои

Последняя версия законопроекта о профилактике семейно-бытового насилия была разработана в 2019 г., в ноябре того года на сайте Совета Федерации был опубликован новый проект, но его так и не внесли в Госдуму. В тексте документа указаны основные понятия, касающиеся насилия в отношении членов семьи, и поднимается вопрос о его профилактике – с помощью профилактических бесед, предписаний и психологических программ.