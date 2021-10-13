Госдума может ужесточить наказание за побои

Госдума может ужесточить наказание за побоиПоправки в УК не заменяют закон о профилактике домашнего насилия
Правительственные поправки в Уголовный кодекс (УК), ужесточающие наказание за побои, не заменят закон о профилактике домашнего насилия, считают опрошенные «Ведомостями» эксперты. Законопроект был внесен Белым домом в Госдуму 13 октября.
Изменения в ст. 116.1 УК (нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию) предполагают, что наказание по этой статье будет усилено для лиц, ранее судимых за совершение побоев или иных насильственных действий. Наказание – обязательные работы на срок до 480 часов, либо исправительные работы на срок до 1 года, либо ограничение свободы на срок до 1 года, либо арест на срок до 6 месяцев.
8 апреля 2021 г. Конституционный суд по жалобе россиянки Людмилы Cаковой признал ст. 116.1 не соответствующей Конституции России, так как она не обеспечивает «соразмерную» защиту от насилия, если оно совершенно ранее судимым по этой или аналогичным статьям лицом.
У поправок «явная заградительная функция», поэтому они помогут жертвам домашнего насилия, говорит депутат Госдумы Татьяна Буцкая («Единая Россия»). Но главное, считает депутат, это «неукоснительное» исполнение закона – чтобы полиция не отказывалась принимать заявления о побоях, а прокуратура «не дремала», а «надзирала» за работой полиции в этом вопросе.
Депутат Госдумы Юрий Синельщиков (КПРФ) считает, что эффективнее «вводить уголовную ответственность с первого раза»: «И такие поправки мы, наверное, будем вносить». С 2016 г. в рамках либерализации уголовного законодательства, как отмечают авторы законопроекта, действовала норма, по которой дело по ст. 116.1 УК возбуждалось только против человека, подвергнутого административному взысканию.
Как считает экс-депутат Госдумы Оксана Пушкина, эти поправки в УК не заменят полноценного закона о противодействии домашнему насилию, который должен быть комплексным. По ее словам, важно, чтобы в законе были обозначены «форма и регламент действий» правоохранительных органов и других организаций, которые будут заниматься защитой прав пострадавшей стороны и «реабилитацией отношений всех участников семейно-бытового насилия».
Последняя версия законопроекта о профилактике семейно-бытового насилия была разработана в 2019 г., в ноябре того года на сайте Совета Федерации был опубликован новый проект, но его так и не внесли в Госдуму. В тексте документа указаны основные понятия, касающиеся насилия в отношении членов семьи, и поднимается вопрос о его профилактике – с помощью профилактических бесед, предписаний и психологических программ.
Как сообщило 12 октября РИА «Новости» со ссылкой на председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко, сенаторы рассчитывают внести на рассмотрение в Госдуму закон о профилактике семейно-бытового насилия в осеннюю сессию. «Уверена, что он будет по-прежнему вызывать споры, но нынешний вариант уже приемлем для внесения и обсуждения», – говорила Матвиенко.
Руководитель Центра защиты пострадавших от домашнего насилия, адвокат Мари Давтян говорит, что статья 116.1 УК «просто корректируется» в связи с «частичной неконституционностью нормы», и затрагивает «исключительно вопросы о привлечении к ответственности лиц, совершивших побои».
По словам Давтян, законопроект, внесение которого анонсировала Матвиенко, нацелен на недопущение повторения и ужесточения случаев насилия, а также создание «механизмов защиты потерпевших». Он не касается ответственности за преступления, но поможет создать межведомственное взаимодействие для профилактики насилия, которое сейчас отсутствует, подытожила Давтян.