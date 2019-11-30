Как законодатели предлагают бороться с домашним насилием
На сайте Совета Федерации 29 ноября для общественного обсуждения был опубликован проект закона о профилактике семейно-бытового насилия. Список авторов инициативы не указан. Рабочая группа по проработке проекта будет принимать отзывы и замечания к нему до 15 декабря в связи с «активной дискуссией», заявила вице-спикер Совфеда Галина Карелова, затем решат вопрос о внесении документа в Госдуму.
Среди основных авторов инициативы собеседники в Госдуме называют депутата Оксану Пушкину. Она не ответила на вопросы «Ведомостей».
Впервые о разработке законопроекта о профилактике домашнего насилия заговорили в 2016 г., но тогда документ не дошел до Госдумы. К обсуждению идеи вернулись в 2019-м. В финальную версию проекта были включены определение семейно-бытового насилия и пункт о примирении сторон.
Суть инициативы
● Под домашним насилием в законопроекте понимается умышленное деяние в отношении члена семьи, причиняющее или содержащее угрозу причинения физического или психического страдания или имущественного вреда.
● Документ вводит меры профилактики и пресечения семейно-бытового насилия. Их предлагается применять в тех случаях, когда оснований для административной и уголовной ответственности еще нет.
● Авторы законопроекта рассчитывают, что его принятие позволит сократить число случаев домашнего насилия и их негативные последствия.
Особенность этого законопроекта в том, что он меняет взгляд на проблему семейно-бытового насилия, говорит Екатерина Тягай, партнер коллегии адвокатов Pen & Paper. Документ предлагает ввести меры профилактики домашнего насилия, а не только устранения его чудовищных и часто необратимых последствий, отметила она.
Число жертв домашнего насилия
Согласно данным Росстата и МВД (приводятся в пояснительной записке к законопроекту), каждый год в России от семейно-бытового насилия страдают десятки тысяч человек:
• 2015 год – 50 780 человек;
• 2016 год – 65 543 человек;
• 2017 год – 36 037 человек;
• 2018 год – 33 235 человек.
Это только зарегистрированные случаи. Основную часть лиц, подвергшихся домашнему насилию, составляют женщины: в 2017 году – 71,2%, в 2018 году – 70,8%.
Снижение числа пострадавших в 2017 году авторы законопроекта связали с декриминализацией впервые совершенных побоев в отношении членов семьи.
Кто будет участвовать в профилактике домашнего насилия
Согласно законопроекту, оказывать помощь жертвам домашнего насилия и проводить работу с нарушителями будут:
• органы внутренних дел;
• организации специализированного социального обслуживания — кризисные центры, центры социальной помощи семье и детям, центры психолого-педагогической помощи, центры экстренной психологической помощи и другие;
• медицинские организации;
• общественные объединения и некоммерческие организации.
• органы прокуратуры;
• уполномоченные по правам человека и по правам ребенка;
• органы государственной власти;
• органы управления социальной защиты населения;
• органы местного самоуправления и др.
Проект предполагает, что полномочия всех этих субъектов профилактики будут определены и скоординированы, отмечает Тягай. По ее мнению, это позволит сформировать каркас и систему взаимодействия всех структур, силами которых домашнее насилие может быть предотвращено, а семьи сохранены.
Работа с нарушителями
Меры, которые предлагают авторы законопроекта, можно разделить на две группы: первая касается помощи пострадавшим и их реабилитации, вторая — пресечения домашнего насилия и работы с нарушителями.
● Согласно законопроекту, органы внутренних дел должны будут реагировать на любые сообщения о домашнем насилии: на заявления от пострадавших, обращения очевидцев, сведения от органов соцзащиты и медицинских организаций.
● Заявления должны будут рассматриваться незамедлительно, при этом не только об уже случившихся фактах, но и об угрозах насилия.
Законопроект закрепляет конкретные основания для профилактики семейно-бытового насилия, полагает Тягай. «Это позволит действовать и реагировать не хаотично, а по заранее определенному алгоритму», — говорит адвокат.
Никакого произвольного вторжения и вмешательства в семейные дела без прямо предусмотренных оснований закона не допускается
Авторы законопроекта предлагают несколько мер по работе с нарушителями:
• Правовое просвещение и правовое информирование.
• Профилактическая беседа, которая будет проводиться сотрудником органа внутренних дел.
• Защитное предписание. Будет выдаваться полицейским, только с согласия пострадавшего. Срок действия предписания — 30 суток (может быть продлен до 60). Оно запрещает нарушителю общаться с пострадавшим, в том числе по телефону или через интернет, и выяснять его место пребывания.
• Судебное защитное предписание. Если есть основания полагать, что обычное предписание не подействует, полицейский может обратиться в суд. Судебное защитное предписание будет действовать от 30 суток до года. Суд вправе обязать пройти специализированную психологическую программу, покинуть совместное с пострадавшим место жительства, вернуть жертве насилия имущество или документы, если они удерживаются нарушителем.
Предписания вступают в силу немедленно. За нарушение содержащихся в них запретов авторы законопроекта предлагают ввести административную ответственность: неисполнение защитного предписания грозит штрафом от 1000 до 3000 руб. или арестом на срок до 15 суток; за неисполнение судебного защитного предписания предлагается наказывать штрафом от 3000 до 5000 руб., арестом на срок от 5 до 15 суток или обязательными работами на срок от 50 до 100 часов.
Есть и другие меры:
• Профилактический учет.
• Профилактический контроль.
• Специализированные психологические программы.
Помощь жертвам
● Авторы предлагают региональным органам соцзащиты организовывать обслуживание лиц, подвергшихся семейно-бытовому насилию.
● Для реабилитации пострадавших и их адаптации в обществе планируется создавать кризисные центры, центры социальной помощи семье и детям, центры психолого-педагогической помощи, экстренной психологической помощи и другие специализированные организации.
● Социальные услуги жертвам домашнего насилия будут предоставляться на основании заявления, решения должны приниматься незамедлительно и вне зависимости от того, было ли по данному факту возбуждено административное или уголовное дело, проводились ли какие-то следственные действия.
● В законопроекте прописан принцип добровольности получения помощи пострадавшими, за исключением тех случаев, когда речь идет о несовершеннолетних или недееспособных гражданах.
Примирение
В финальной версии законопроекта появился пункт о примирении жертв семейно-бытового насилия с нарушителями. Заниматься этим будут вправе специализированные общественные объединения или некоммерческие организации.
Митинги и угрозы
Разработка законопроекта вызвала бурное обсуждение. В конце октября в московском гайд-парке в Сокольниках прошел митинг, организованный православным движением «Сорок сороков». Активисты требовали от президента не допустить принятия закона, который лоббируют представители «радикальной антисемейной идеологии феминизма». Спустя несколько дней в центре столицы состоялся митинг сторонников инициативы. В то же время соавтор законопроекта, депутат Госдумы Оксана Пушкина рассказывала об угрозах, поступающих людям, участвующим в разработке документа.
Требует детального обсуждения
Законопроект заслуживает поддержки, поскольку проблема домашнего насилия стоит остро, считает первый зампред комитета Госдумы по законодательству Михаил Емельянов («Справедливая Россия»). Однако, по его мнению, нужно внимательно изучить детали и проверить, не вторгается ли закон в зону семейного права и как сочетаются нововведения с Семейным, Уголовным кодексами и КоАП.
При работе над законопроектом о домашнем насилии нужно быть предельно внимательным к деталям, чтобы потом из-за неправильной трактовки закона элементарные семейные ссоры не приводили к необратимым последствиям, сломанным судьбам и разрушенным семьям, считает зампред комитета по законодательству Рафаэль Марданшин («Единая Россия»). «Не каждая молодая семья может правильно трактовать понятие домашнего насилия. Это тонкий момент, который сложно прописать на законодательном уровне», — пояснил он. Но, с другой стороны, проблема семейно-бытового насилия действительно существует, и нужно совершенствовать законодательство, чтобы случаи жестокого обращения с близкими не оставались безнаказанными, добавил депутат.