Как законодатели предлагают бороться с домашним насилием

При работе над законопроектом о домашнем насилии нужно быть предельно внимательным к деталям, чтобы потом из-за неправильной трактовки закона элементарные семейные ссоры не приводили к необратимым последствиям, сломанным судьбам и разрушенным семьям, считает зампред комитета по законодательству Рафаэль Марданшин («Единая Россия»). «Не каждая молодая семья может правильно трактовать понятие домашнего насилия. Это тонкий момент, который сложно прописать на законодательном уровне», — пояснил он. Но, с другой стороны, проблема семейно-бытового насилия действительно существует, и нужно совершенствовать законодательство, чтобы случаи жестокого обращения с близкими не оставались безнаказанными, добавил депутат.