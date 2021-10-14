На вакцинацию и лечение переселенцев с Украины заложено 670 млн рублей

Главным распорядителем средств федерального бюджета для оказания медпомощи вынужденным переселенцам с Украины должен стать Минздрав. Расходы на бесплатную вакцинацию будут включены в госпрограмму «Развитие здравоохранения», в комплекс мероприятий «Совершенствование оказания скорой медицинской помощи и деятельности Всероссийской службы медицины катастроф». Согласно проекту бюджета, расходы на это направление в 2022 г. вырастут на 27,5% до 1,3 млрд руб. (295,6 млн руб. из них будет направлено на медпомощь и прививки вынужденным переселенцам с Украины), в 2023 г. – на 20,7% до 1,2 млрд руб. (180,4 млн руб. – на медпомощь и прививки украинским переселенцам). В 2024 г. выделят 1,3 млрд руб., 192,9 млн руб. – на медпомощь и прививки вынужденным переселенцам с Украины.