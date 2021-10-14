На вакцинацию и лечение переселенцев с Украины заложено 670 млн рублей

На вакцинацию и лечение переселенцев с Украины заложено 670 млн рублейЭти средства будут направлены в 25 российских регионов
Вынужденные переселенцы с Украины смогут сделать в России бесплатную прививку от коронавируса в 2022–2024 гг. В проекте бюджета на эти цели и оказание им другой медицинской помощи зарезервировано 668,82 млн руб., следует из расчета распределения межбюджетного трансферта между российскими регионами на следующие три года. Документ опубликован на сайте Госдумы. Статус вынужденного переселенца получали люди, которые выезжали с территории Украины, подвергаясь преследованиям после событий 2014 г., заявил «Ведомостям» заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, экс-премьер самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Бородай.
По данным Росстата, с 2014 г. по 1 января 2021 г. получили временное убежище 1 млн человек, статус беженцев с Украины – 1201 человек. Близкий к правительству России собеседник «Ведомостей» оценивает реальное число беженцев и переселенцев с Украины до 3 млн человек, оно требует уточнения. В связи с этим заложенная в бюджете сумма не окончательная, говорит он: «Она может быть скорректирована, поскольку нынешних средств может быть недостаточно с учетом прогноза роста темпов вакцинации».
Приезжающие в Москву жители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик с российским гражданством прививаются от коронавируса бесплатно, никаких жалоб на отказ в вакцинации не поступало, сказал «Ведомостям» первый вице-президент Совета землячеств Украины и Землячества донбассовцев Петр Акаемов. Российские паспорта по упрощенной схеме получили 611 000 жителей самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик, говорил в июле первый зампредседателя комитета Госдумы VII созыва по делам СНГ Виктор Водолацкий (цитата по «Интерфаксу»).
Главным распорядителем средств федерального бюджета для оказания медпомощи вынужденным переселенцам с Украины должен стать Минздрав. Расходы на бесплатную вакцинацию будут включены в госпрограмму «Развитие здравоохранения», в комплекс мероприятий «Совершенствование оказания скорой медицинской помощи и деятельности Всероссийской службы медицины катастроф». Согласно проекту бюджета, расходы на это направление в 2022 г. вырастут на 27,5% до 1,3 млрд руб. (295,6 млн руб. из них будет направлено на медпомощь и прививки вынужденным переселенцам с Украины), в 2023 г. – на 20,7% до 1,2 млрд руб. (180,4 млн руб. – на медпомощь и прививки украинским переселенцам). В 2024 г. выделят 1,3 млрд руб., 192,9 млн руб. – на медпомощь и прививки вынужденным переселенцам с Украины.
По постановлению правительства России от 31 октября 2014 г. № 1134 граждане Украины, которым пришлось вынужденно прибыть в Россию в экстренном порядке, имеют право на бесплатную медицинскую помощь и вакцинацию, включенную в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям. Вакцинацию от ковида в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям министр здравоохранения России Михаил Мурашко внес в феврале 2021 г. Календарь определяет, для каких граждан прививка от ковида будет обязательной при угрозе возникновения эпидемий или вспышек инфекций. Согласно документу, в первую очередь прививают людей в возрасте 60 лет и старше; медиков, учителей, соцработников, людей с сахарным диабетом, ожирением, сердечно-сосудистыми заболеваниями и заболеваниями бронхолегочной системы и т. д.
Планируется, что Минздрав направит межбюджетные трансферты в следующие регионы: Адыгею, Карелию, Крым, Мордовию, Якутию, Краснодарский край, Владимирскую, Вологодскую, Воронежскую, Калужскую, Костромскую, Ленинградскую, Московскую, Нижегородскую, Новосибирскую, Оренбургскую, Орловскую, Псковскую, Ростовскую, Саратовскую, Сахалинскую, Тамбовскую, Тверскую, Тюменскую и Ульяновскую области.
В Минздраве и МВД не ответили на вопрос «Ведомостей», как ранее переселенцев с Украины обеспечивали прививками. Бородай положительно оценивает вакцинацию от коронавируса переехавших в Россию украинцев. Бывший заместитель руководителя Федеральной миграционной службы Вячеслав Поставнин тоже считает, что вынужденным переселенцам с Украины, как и трудовым мигрантам, следует делать бесплатные прививки, учитывая текущую эпидобстановку в стране. «Это не только их здоровье, это и наше здоровье», – пояснил Поставнин. Вакцинацию трудовых мигрантов сейчас должен оплачивать работодатель.