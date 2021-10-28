Две трети жителей Севастополя могут оказаться заперты в городе во время нерабочих дней

С юридической точки зрения нет разницы между ограничениями на въезд в регионы и выезд из них, ведь все это касается касается свободы передвижения граждан, отмечает член комитета Госдумы по федеративному устройству и местному самоуправлению Андрей Марков. По его словам, Конституционный суд «признает такие решения конституционными», но при соблюдении нескольких условий: меры должны быть кратковременными, не ограничивать в экстренных случаях и вводиться в условиях нарастания заболеваемости для предотвращения роста. У регионов есть определенная степень свободы при принятии таких мер, говорит депутат: «Если власти Севастополя считают, что с помощью этих мер смогут разорвать цепочку заражений и стабилизировать ситуацию, то стоит это приветствовать».