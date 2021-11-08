Правительство субсидирует до 90% затрат клиник на сертификацию по международным стандартам

Правительство субсидирует до 90% затрат клиник на сертификацию по международным стандартамВ Минэкономразвития считают, что это поможет развитию медицинского туризма
Минэкономразвития предлагает субсидировать до 90% затрат клиник на сертификацию по международным стандартам качества и безопасности Joint Commission International (JCI). Субсидии будут предоставляться как государственным медицинским организациям, так и частным. Главное условие предоставления финансирования – увеличение выручки медорганизаций от услуг иностранцам в 4 раза по отношению к выделенным средствам. Этот механизм позволит ускорить развитие въездного медицинского туризма в России, считает представитель Минэка. Проект соответствующего постановления правительства обнародован на портале нормативных правовых актов.
Стоимость подготовки и прохождения процедуры аккредитации по стандартам JCI варьируется от 8 млн до 20 млн руб. в зависимости от того, насколько к этому готово медицинское учреждение, рассказал «Ведомостям» председатель Национальной ассоциации организаций и управленцев сферы здравоохранения Муслим Муслимов. Аккредитацию JCI уже имеют пять российских медорганизаций: государственная больница скорой медицинской помощи в Набережных Челнах и четыре коммерческие клиники – госпиталь EMC, «Фэнтези», АО «Медицина» и клинико-диагностический центр «Медси», говорит Муслимов.
Для получения субсидии медорганизации будут проранжированы в зависимости от ожидаемой результативности использования средств: отношения размера гранта к прогнозному объему «экспортной» выручки. Ранжированием, как следует из проекта постановления, займется отборочная комиссия, в состав которой войдут представители Минэкономразвития, Минздрава, Росздравнадзора и общественных организаций.
По оценке Муслимова, не более 1,5% государственных и частных клиник готовы получить аккредитацию по стандартам JCI.
В 2019 г. объем российских медуслуг иностранцам составил $470 млн, следует из данных Единой межведомственной информационно-статистической системы (данные за 2020 г. не приводятся). В 2019 г. в российских больницах лечилось 564 000 иностранцев, в 2018 г. – 300 000, в 2017 г. – 120 000, следует из пояснительной записки к проекту постановления. Согласно Индексу медицинского туризма на 2020 г., Россия занимала 41-е место из 46 стран, получив 60,17 балла из 100.
Получение аккредитации по стандартам JCI не изменит серьезным образом поток иностранцев, желающих лечиться в российских клиниках, говорит гендиректор аналитической компании DSM Group Сергей Шуляк. По его словам, при выборе больницы пациенты в большей степени опираются на научные статьи, выпускаемые сотрудниками медицинского учреждения, и маркетинг. С этим мнением не согласны авторы проекта постановления: многие международные ассоциации, в частности ассоциация пластических хирургов, дают пациентам рекомендации по выбору клиники в другой стране, принимая во внимание наличие признанной международной системы аккредитации, следует из пояснительной записки к проекту.
Среди наиболее востребованных у иностранцев направлений авторы проекта постановления выделяют стоматологию (Воронеж, Рязань, Владимир), лечение онкологии (Москва, Новосибирск), кардиологических заболеваний (Санкт-Петербург, Казань, Краснодар, Новосибирск), бесплодия (Самара, Краснодарский край), офтальмологию (Новосибирск), пластические операции (Калининградская область), а также реабилитационные программы. Получение медицинских услуг в России позволяет иностранцам экономить до 40–80% по сравнению с лечением в своей стране, говорится в пояснительной записке.