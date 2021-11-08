Правительство субсидирует до 90% затрат клиник на сертификацию по международным стандартам

Получение аккредитации по стандартам JCI не изменит серьезным образом поток иностранцев, желающих лечиться в российских клиниках, говорит гендиректор аналитической компании DSM Group Сергей Шуляк. По его словам, при выборе больницы пациенты в большей степени опираются на научные статьи, выпускаемые сотрудниками медицинского учреждения, и маркетинг. С этим мнением не согласны авторы проекта постановления: многие международные ассоциации, в частности ассоциация пластических хирургов, дают пациентам рекомендации по выбору клиники в другой стране, принимая во внимание наличие признанной международной системы аккредитации, следует из пояснительной записки к проекту.