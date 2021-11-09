Росстат превысил неформальный KPI по темпам проведения переписи

Росстат превысил неформальный KPI по темпам проведения переписиПродлевать ее не планируется
Росстат к 8 ноября превысил неформальный KPI по количеству прошедших перепись россиян – на уровне 75% от предполагаемого населения, сообщили «Ведомостям» источник, близкий к статистическому ведомству, и собеседник, близкий к администрации президента. Всероссийская перепись населения 2021 г. началась 15 октября и будет проходить до 14 ноября, а в труднодоступных районах страны – до 20 декабря. На 7 ноября включительно в стране было переписано 84,9% населения, в том числе через портал госуслуг – 16%, сказал «Ведомостям» заместитель руководителя Росстата Павел Смелов.
Резкий рост числа прошедших перепись россиян произошел во время нерабочих дней. На 1 ноября, по словам близкого к полпредству Дальневосточного федерального округа (ДФО) собеседника «Ведомостей», Росстат переписал 51,9% жителей страны. Смелов связывает активизацию переписи в этот период с тем, что основная часть россиян проводила время дома, поэтому переписчики могли застать их и собрать данные. Кроме этого во многих субъектах Федерации мобильные бригады переписчиков вышли в парки и торговые центры там, где это было разрешено.
«Перед нерабочими днями регионы провели оценку хода переписи, и стало понятно, что нынешними темпами к 14 ноября охватить всех жителей региона не удастся», – говорит собеседник, близкий к полпредству ДФО. Более того, даже среди чиновников и сотрудников подведомственных учреждений охват был далек от 100%-ного, сказал он, но за счет них удалось «наверстать упущенное» в течение нерабочих дней.
Данные переписи населения используются Минфином и органами исполнительной власти при формировании бюджетов всех уровней, говорил ранее Смелов. Раз в 10 лет перепись исправляет накопившиеся искажения: с этой базы и начинается погодовой текущий учет оперативной статистики, поясняет профессор кафедры экономической и социальной географии России географического факультета МГУ Наталья Зубаревич. По ее словам, в отличие от статистики рождаемости и смертности, учитываемой загсами, проблемы всегда есть с подсчетом мигрантов.
Планов продлевать сроки переписи нет, говорит Смелов, и привел в пример Чечню – там всех переписали. Обычно доля населения, которая остается непереписанной, составляет от 1 до 5%, сказал Смелов. Оставшихся ведомство учтет на основе административных данных, зафиксировав только несколько показателей – пол и возраст, сообщили в пресс-службе ведомства. Для этого Росстат использует информацию паспортных столов, базы МВД и пенсионных фондов, пояснил Смелов.