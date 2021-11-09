Росстат превысил неформальный KPI по темпам проведения переписи

Резкий рост числа прошедших перепись россиян произошел во время нерабочих дней. На 1 ноября, по словам близкого к полпредству Дальневосточного федерального округа (ДФО) собеседника «Ведомостей», Росстат переписал 51,9% жителей страны. Смелов связывает активизацию переписи в этот период с тем, что основная часть россиян проводила время дома, поэтому переписчики могли застать их и собрать данные. Кроме этого во многих субъектах Федерации мобильные бригады переписчиков вышли в парки и торговые центры там, где это было разрешено.