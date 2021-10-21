Перепись населения пройдет в бесконтактном формате

Перепись населения пройдет в бесконтактном форматеВ 2031 году Росстат планирует перевести ее в интернет
Всероссийская перепись населения 2031 г. может пройти исключительно в электронном формате, без традиционного обхода квартир переписчиками. Об этом «Ведомостям» рассказал заместитель руководителя Росстата Павел Смелов.
Такая возможность появится благодаря единому регистру населения России, который сейчас создается налоговым ведомством. Он объединит информацию о людях из различных баз данных российских ведомств, говорится на сайте ФНС. В основу регистра лягут оцифрованные базы данных загсов, уточнил Смелов: «Именно из этого регистра можно будет взять срез основных данных о населении страны». А через портал «Госуслуги» в 2031 г. ведомство планирует собирать недостающую информацию: национальность людей, владение языками и т. д.
Страны Западной Европы, а также Швеция уже проводят перепись на основании регистров населения, говорит заведующий отделом здоровья и самосохранительного поведения Института демографических исследований Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН Алла Иванова. Однако главная ценность переписи по сравнению с административными источниками данных – это возможность выявить фактическое положение дел по таким вопросам, как возраст, пол, место жительства, семейное положение, наличие детей и т. д., сказала она. Перед тем как планировать перепись в новом формате, требуется оценить, какой процент населения пройдет текущую перепись в цифровом формате, считает Иванова.
Всероссийская перепись населения 2021 г. началась 15 октября и будет проходить до 14 ноября, а в труднодоступных районах страны – до 20 декабря. К 21 октября перепись прошли 14 млн человек, из них около 3 млн сделали это традиционным бумажным способом, ответив на вопросы переписчиков, а 11 млн – на портале «Госуслуги». Росстат рассчитывает, что в 2021 г. в электронной форме будет опрошено 20–30% населения страны, сообщил Смелов журналистам. В Росстате отмечают, что такой подход позволяет экономить средства. В 2017 г., когда ведомство только начинало готовиться к проведению переписи «традиционным» способом, изначальная ее смета составляла 65 млрд руб., рассказал «Ведомостям» Смелов: «В итоге она обошлась менее чем в 32 млрд руб. благодаря смешанному формату». Сколько может стоить перепись 2031 г. без включения в процесс переписчиков, которые будут обходить людей с анкетами, замглавы Росстата сказать затруднился.
Россия способна технически подготовиться к переписи в электронном формате в короткие сроки, считает директор Российской ассоциации электронных коммуникаций Сергей Плуготаренко. Среди тех, кто участвовал в переписи через портал «Госуслуги» в 2021 г., порядка 20% – это люди старше 60 лет, отметил Смелов. Через 10 лет за счет увеличения проникновения интернета участие в электронной переписи будет доступно практически каждому россиянину, считает он.
Сейчас аудитория рунета составляет 80,3% населения страны старше 12 лет, говорит Плуготаренко. К 2030 г., согласно указу президента 2020 г. «О национальных целях развития России», доля домохозяйств с широкополосным доступом к интернету должна быть доведена до 97%. Но есть другая сложность, считает Плуготаренко: в России остаются люди, которые не вовлечены в электронное взаимодействие с государством, и они окажутся не охвачены таким форматом переписи. «Визит переписчика все-таки в некоторой степени побудительный момент для того, чтобы ответить на вопросы анкеты», – считает он.
В Минцифры не ответили на вопрос «Ведомостей» о текущей структуре пользователей портала «Госуслуги» по регионам и прогнозируемом охвате сервисом взрослого населения к 2031 г.
В ФНС комментарии не предоставили.