Перепись населения пройдет в бесконтактном формате

Всероссийская перепись населения 2021 г. началась 15 октября и будет проходить до 14 ноября, а в труднодоступных районах страны – до 20 декабря. К 21 октября перепись прошли 14 млн человек, из них около 3 млн сделали это традиционным бумажным способом, ответив на вопросы переписчиков, а 11 млн – на портале «Госуслуги». Росстат рассчитывает, что в 2021 г. в электронной форме будет опрошено 20–30% населения страны, сообщил Смелов журналистам. В Росстате отмечают, что такой подход позволяет экономить средства. В 2017 г., когда ведомство только начинало готовиться к проведению переписи «традиционным» способом, изначальная ее смета составляла 65 млрд руб., рассказал «Ведомостям» Смелов: «В итоге она обошлась менее чем в 32 млрд руб. благодаря смешанному формату». Сколько может стоить перепись 2031 г. без включения в процесс переписчиков, которые будут обходить людей с анкетами, замглавы Росстата сказать затруднился.