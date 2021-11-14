Законопроекты о QR-кодах могут принять в первом чтении уже на этой неделе

Белый дом внес поправки в Госдуму 12 ноября на фоне резкого роста заболеваемости и смертности от COVID-19 в России: по данным на 2 сентября, за предыдущие сутки заболело 18 985 человек, умерло 798 человек, а на 12 ноября эти показатели составили уже 40 123 и 1235 соответственно. За девять месяцев 2021 г. 91,2% избыточной смертности в России приходится именно на COVID-19, пандемия коронавируса влияет на демографическую ситуацию в России, сообщила 12 ноября на брифинге заместитель председателя правительства Татьяна Голикова.