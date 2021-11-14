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Законопроекты о QR-кодах могут принять в первом чтении уже на этой неделе

Депутаты и регионы предлагают выдавать их не только за вакцинацию, но и за бессимптомную болезнь
Анна Киселева Елена Мухаметшина
C 1 февраля QR-коды потребуются практически всем гражданам / Максим Стулов / Ведомости

Совет Госдумы в понедельник, 15 ноября, должен оперативно рассмотреть законопроекты правительства, которые обяжут граждан страны предъявлять QR-коды о вакцинации в общественных местах и на транспорте, проекты направят субъектам законодательной инициативы для предоставления отзывов.

Белый дом внес поправки в Госдуму 12 ноября на фоне резкого роста заболеваемости и смертности от COVID-19 в России: по данным на 2 сентября, за предыдущие сутки заболело 18 985 человек, умерло 798 человек, а на 12 ноября эти показатели составили уже 40 123 и 1235 соответственно. За девять месяцев 2021 г. 91,2% избыточной смертности в России приходится именно на COVID-19, пандемия коронавируса влияет на демографическую ситуацию в России, сообщила 12 ноября на брифинге заместитель председателя правительства Татьяна Голикова.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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