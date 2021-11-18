ВЦИОМ выяснил отношение россиян к введению QR-кодов и коронавирусу

При этом людей волнует пандемия COVID-19. 64% опрошенных ВЦИОМом боятся, что они или их близкие могут заразиться коронавирусом, а 14% уже сталкивались с этой болезнью, следует из опроса ВЦИОМа. 13% убеждены, что их самих и их близких эта проблема не коснется, 6% вообще не задумывались об этом. Опрос ВЦИОМа проведен 14 ноября среди 1600 человек, статистическая погрешность не превышает 2,5%.