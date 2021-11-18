Газета
Общество / Политика

ВЦИОМ выяснил отношение россиян к введению QR-кодов и коронавирусу

Эксперты обсудили законопроекты правительства
Анна Нараева
Евгений Разумный / Ведомости

Социологи ВЦИОМа представили на круглом столе в Экспертном институте социальных исследований (ЭИСИ) результаты опроса об отношении россиян к вакцинации и QR-кодам. Исследование было проведено уже после того, как правительство 12 ноября на фоне резкого роста заболеваемости и смертности от коронавируса внесло в Госдуму два законопроекта об обязательных QR-кодах. Они призваны остановить развитие пандемии путем создания коллективного иммунитета, то есть вакцинации не менее 80% взрослого населения России. 

Как правительство предлагает вводить QR-коды

С 1 февраля по 1 июня 2022 г. граждане старше 18 лет обязаны будут предъявлять QR-коды о прививках при посещении большинства общественных мест, включая заведения общепита. До этого будет установлен переходный период – вместо QR-кода можно будет предъявить ПЦР-тест. Аналогичные меры вводятся на железнодорожном и авиатранспорте. Первое чтение этих инициатив должно пройти до 20 декабря, говорит собеседник в Госдуме.

«Когда мы в открытом опросе задаем вопрос относительно того, волнует ли эта проблема, какие проблемы волнуют, то не более 10% заявляют о фокусированном внимании к проблеме QR-кодов, – заявил руководитель практики политического анализа ВЦИОМа Михаил Мамонов. – Эта цифра не стабильна. Когда-то 8%, когда-то 9%, то есть мы можем говорить о волатильности. Тема не стала массовой, но она активно обсуждается».

При этом людей волнует пандемия COVID-19. 64% опрошенных ВЦИОМом боятся, что они или их близкие могут заразиться коронавирусом, а 14% уже сталкивались с этой болезнью, следует из опроса ВЦИОМа. 13% убеждены, что их самих и их близких эта проблема не коснется, 6% вообще не задумывались об этом. Опрос ВЦИОМа проведен 14 ноября среди 1600 человек, статистическая погрешность не превышает 2,5%.

По данным сайта стопкоронавирус.рф на 18 ноября, в России с начала пандемии выявлено 9 219 912 случаев заражения коронавирусом, погибло 260 335 человек. За предыдущие сутки заболело 37 374 человека, умерло – 1251.

64%

опрошенных ВЦИОМом считают, что призывать людей отказаться от вакцинации – значит подвергать их жизнь и здоровье опасности

Руководитель экспертного совета ЭИСИ Глеб Кузнецов отметил, что законопроекты о QR-кодах требуют ряда корректировок. Например, у получения QR-кодов только после вакцинации или перенесенной болезни должна быть альтернатива, что подтверждает и опыт других стран, например Израиля. По его мнению, нужно найти способ «легализовать антительный иммунитет». Глава Роспотребнадзора Анна Попова на расширенном заседании комитета Госдумы по охране здоровья в Госдуме 17 ноября уже заявила, что Белый дом рассматривает возможность предоставления QR-кодов людям с высоким уровнем антител – переболевшим коронавирусом, но официально не обратившимся за медицинской помощью. 

Ранее по теме: Люди с высоким уровнем антител могут получить QR-коды

По словам руководителя департамента стратегических исследований и прогнозирования ЭИСИ Екатерины Соколовой, о тотальном использовании QR-кодов в инициативах правительства речи не идет, и их введение будет зависеть от тяжести ситуации в регионах.

QR-коды так или иначе используются в большинстве регионов России, отметила руководитель департамента региональных программ ЭИСИ Дарья Кислицына. В субъектах Федерации используются разные подходы, а значит при подготовке федерального закона есть возможность выбрать «оптимальные для использования решения».

Россия не является родиной инициативы по введению QR-кодов, говорит политолог Александр Асафов, но для их применения за рубежом вводится градация групп людей для безопасного посещения общественных мест.

Ранее по теме: Зачем нужны законы об обязательных QR-кодах для транспорта и общественных мест
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных